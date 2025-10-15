Brooks Nader şeffaf seçimiyle dikkat çekti! Flaşların kurbanı oldu

Ünlü model ve televizyon yıldızı Brooks Nader, New York’ta katıldığı Sherri Shepherd’ın talk show programı çıkışında cesur tarzıyla objektiflere takıldı.

28 yaşındaki model, tamamen şeffaf siyah bir bluz, mini etek ve siyah blazer ceket kombinini tercih etti.

Program çıkışında kameralara el sallayan Nader, siyah topuklu ayakkabıları ve düz fönlü sarı saçlarıyla şıklığını tamamladı.

Cesur kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken güzel modelin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sütyen yerine göğüslerini meme ucu silikonuyla kapatan model ters ışık kurbanı oldu.

Brooks Nader, geçtiğimiz hafta da Paris Moda Haftası’nda benzer bir kombiniyle podyum tarzını sokağa taşımıştı. Modaya olan cesur yaklaşımıyla tanınan Nader, yine sınırları zorlayan bir görünüme imza attı.