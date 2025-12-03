MAGAZİN

İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora'yı paylaştı! Herkes aynı şeyi söyledi

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, minik kızı Sora ile peş peşe paylaşımlarda bulundu. Ünlü ismin yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora'yı paylaştı! Herkes aynı şeyi söyledi
Öznur Yaslı İkier

'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim', 'Sen Anlat Karadeniz', 'Yürek Çıkmazı' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile evlenmişti.

Çiftten, kısa bir süre sonra müjdeli haber gelmişti. Hamile olduğu öğrenilen İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde bebeğinin kız olacağını açıklamıştı.

İrem Helvacıoğlu, 15 Ekim 2025 tarihinde kızını sağlıklı bir şekilde kucağına aldı.

İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora yı paylaştı! Herkes aynı şeyi söyledi 1

Taze anne, kızı Sora ile yeni fotoğraflarını ''Birlikte geçen 1 ay 17 gün... Benim tatlı küçük pamuğum...'' notuyla Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.

İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora yı paylaştı! Herkes aynı şeyi söyledi 2

İrem Helvacıoğlu'na sosyal medyada; 'çok güzelsiniz', 'maşallah size', 'sağlıkla büyüsün' gibi yorumlar yapıldı.

İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora yı paylaştı! Herkes aynı şeyi söyledi 3

İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora yı paylaştı! Herkes aynı şeyi söyledi 4

