Bruce Willis son hali merak ediliyor! Konuşamıyor, yürüyemiyor...

Bruce Willis yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle merak ediliyor. Kızları zaman zaman son halini paylaşırken son durumu da ortaya çıktı. Konuşamayan ve yürüyemeyen Bruce Willis kızlarını da tanımıyor. Rumer Willis babası Bruce Willis'in son durumunu anlattı.

Aksiyon filmlerinin efsanevi yıldızı Bruce Willis, afazi (söz yitimi) hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kaldı. 70 yaşındaki Hollywood ikonu, kariyerine veda ettikten sonra frontotemporal demans (bunama) ile mücadele etmeye başladı. Ünlü oyuncunun demans teşhisi, Şubat 2023’te kamuoyuna duyurulmuştu.

Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis, geçtiğimiz yaz babasının son durumuna dair bilgi vermiş, babasının artık konuşamadığını, okuyamadığını, yürüyemediğini, hafıza kaybı yaşadığını, geçmişte kim olduğunu ve başarılarını hatırlamakta zorlandığını söylemişti.

"CEVAPLAMASI BİRAZ ZOR"

Rumer Willis da babası Bruce Willis'in sağlık durumuna dair bazı bilgiler paylaştı. Rumer Willis, bulunduğu paylaşımda, babasının nasıl olduğunu anlatırken; "İnsanlar, bana sürekli bu soruyu soruyor ve bence cevaplaması biraz zor. Çünkü gerçek şu ki demansı olan hiç kimse iyi durumda değil. Ama frontotemporal demansla mücadele eden biri olarak iyi durumda" ifadesini kullandı.

Rumer Willis, babası Bruce Willis'in onu tanımadığı zamanlar olsa bile, hâlâ hayatında olduğu için minnettar olduğunu söyledi.

Bruce Willis
