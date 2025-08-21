MAGAZİN

BTK erişim engeli getirdi! Murat Övüç önce yedek hesap açtı sonra imaj değiştirdi! Görenler inanamadı! ''Özümüze dönüyoruz''

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engellendi. Bu hesaplar arasında Murat Övüç'ün de hesabı yer aldı. Murat Övüç erişim engelinin hemen ardından yedek hesap açıp imajını değiştirdi. Ünlü ismin son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Öznur Yaslı İkier

Ticaret Bakanlığı’nın yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapıldığı için Türkiye’de erişim yasağı istediği 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabından birinin de sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün 4 milyon takipçili hesabı olduğu ortay çıktı.

Kadın matinelerinde renkli kıyafetlerle sahne alan Övüç, hesabının Türkiye’de kapatılmasından sonra yedek hesap açıp isyan etti.

Erişim engelinin ardından akşam saatlerinde sahneye çıkan ünlü isim imaj değişikliğine gittiğini de duyurdu. Murat Övüç artık sahnede sadece smokin giyeceğini, kostümlerini dağıtacağını duyurdu.

"TELEFONUM SUSMUYOR"

Yaptığı açıklamada hesabının neden kapatıldığına dair "Telefonum susmuyor. Yemin ediyorum bilmiyorum niye kapalı. Ama inşallah güzel olacak her şey. Vardır bir sebebi, sebebini de öğreneceğiz" diye konuştu.

"ÖZÜMÜZE DÖNÜYORUZ"

"Giyim odam değişiyor, sahnedeki bütün kıyafetlerim terziye gidiyor, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Artık sahnede smokin giyeceğim. Siyah pantolon, papyon, beyaz ceketler. Değişim zamanı, biz de değişiyoruz efendim. Bundan sonra bütün sahnelerimde takım elbiseler... Özümüze dönüyoruz" diyen Övüç'ün Bursa'daki konserinde giyim tarzı çok konuşuldu.

CİNSEL TERCİHİNİ AÇIKLAMIŞTI

"Ablama ben eşcinselim dedim, 'Bunu babama anneme anlatamayız' dedi. Babam istedi diye evlendim. Ama iyi ki evlenmişim oğlum oldu. Babamın yanında hep kimliğimi sakladım. Gençlik fotoğraflarım hep sakallıdır. 10 yıl önce babam vefat ettikten sonra eşimden boşandım ve evden ayrıldım. Zincirimi kırmak istedim. Zor dönemler başladı. Ailem, ablalarım, abilerim bana küstü."

