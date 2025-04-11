Bu akşam (11 Nisan Cuma) hangi diziler var? Atv, Kanal D, Star Tv, Now Tv, Show TV, TRT1, Tv8 güncel TV rehberi

11 Nisan 2025 Cuma günü, televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte güncel Tv rehberi...
Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Arka Sokaklar dizisi tekrar bölümüyle ekranda olacak.
Show Tv'de saat 20:00'da Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Atv ekranlarında saat 20:00'da Sustalı Ceylan dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Sustalı Ceylan
23:20 Sustalı Ceylan
02:00 Sustalı Ceylan
04:50 Hercai
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Deha
02:30 Siyah Kalp
04:45 Kızılcık Şerbeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Eşref Rüya
02:45 Yargı
04:45 Kuzey Güney
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Gülen Gözler
22:00 Nalan
00:00 Nalan
02:00 Sefirin Kızı
04:30 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panaroma
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Hayallerinin Peşinde
06:45 Vuslat
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Seksenler
14:45 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Bir Zamanlar İstanbul
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:20 Seksenler
03:35 Teşkilat
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Havalı Muhalefeti
22:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
23:45 Orta Sayfa
01:30 Şahane Hayatım
04:00 Son Yaz
06:00 Kefaret
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