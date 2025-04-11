Bu akşam (11 Nisan Cuma) hangi diziler var? Atv, Kanal D, Star Tv, Now Tv, Show TV, TRT1, Tv8 güncel TV rehberi

11 Nisan 2025 Cuma günü, televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte güncel Tv rehberi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Arka Sokaklar dizisi tekrar bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv'de saat 20:00'da Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Atv ekranlarında saat 20:00'da Sustalı Ceylan dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

11 NİSAN 2025 GÜNCEL TV REHBERİ:

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Sustalı Ceylan

23:20 Sustalı Ceylan

02:00 Sustalı Ceylan

04:50 Hercai

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Deha

02:30 Siyah Kalp

04:45 Kızılcık Şerbeti

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Eşref Rüya

02:45 Yargı

04:45 Kuzey Güney

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Gülen Gözler

22:00 Nalan

00:00 Nalan

02:00 Sefirin Kızı

04:30 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panaroma

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Hayallerinin Peşinde

06:45 Vuslat

10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Seksenler

14:45 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Bir Zamanlar İstanbul

00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:20 Seksenler

03:35 Teşkilat

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Havalı Muhalefeti

22:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

23:45 Orta Sayfa

01:30 Şahane Hayatım

04:00 Son Yaz

06:00 Kefaret