Bu akşam (12 Nisan Cumartesi) hangi diziler var? Atv, Kanal D, Star Tv, Now Tv, Show TV, TRT1, Tv8 güncel TV rehberi

12 Nisan 2025 Cumartesi günü, televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte güncel Tv rehberi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Eşref Rüya dizisi tekrar bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv'de saat 20:00'da Güldür Güldür Show dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Atv ekranlarında saat 20:00'da Can Borcu dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

12 NİSAN 2025 GÜNCEL TV REHBERİ:

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Kuruluş Osman

13:00 Sustalı Ceylan

15:45 Bir Gece Masalı

19:00 atv Ana Haber

20:00 Can Borcu

00:20 Sustalı Ceylan

02:40 Bir Gece Masalı

05:30 Hercai

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Bahar

02:15 Deha

04:45 Siyah Kalp

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Eşref Rüya

23:15 İnci Taneleri

02:00 Yargı

04:00 Müzik Arası

05:00 Kuzey Güney

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kral Kaybederse

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

13:45 Kral Kaybederse

16:00 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Büyük Felaket

22:00 Büyük Felaket

00:00 Direniş Karatay

04:00 Sefirin Kızı

05:30 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Oynat Bakalım

09:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

14:45 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Gazete Magazin

03:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Beni Böyle Sev

08:15 Yedi Numara

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:40 Kod Adı Kırlangıç

13:00 3'te 3

14:20 Bir Zamanlar İstanbul

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Bir Zamanlar İstanbul

03:50 3'te 3

04:55 Hayallerinin Peşinde

NOW YAYIN AKIŞI

07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

16:00 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Müstakbel Damat

22:30 AROG

00:45 Şahane Hayatım

03:45 Son Yaz

06:00 Kefaret