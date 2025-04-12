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Bu akşam (12 Nisan Cumartesi) hangi diziler var? Atv, Kanal D, Star Tv, Now Tv, Show TV, TRT1, Tv8 güncel TV rehberi

12 Nisan 2025 Cumartesi akşamı televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam evinde ailesiyle birlikte Tv keyfi yapmak isteyenler kanalların yayın akışı bilgilerini merak ediliyorlar. Biz de sizler için güncel Tv rehberini derledik..

Bu akşam (12 Nisan Cumartesi) hangi diziler var? Atv, Kanal D, Star Tv, Now Tv, Show TV, TRT1, Tv8 güncel TV rehberi
Sedef Karatay

12 Nisan 2025 Cumartesi günü, televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte güncel Tv rehberi...

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BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Eşref Rüya dizisi tekrar bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv'de saat 20:00'da Güldür Güldür Show dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Atv ekranlarında saat 20:00'da Can Borcu dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

12 NİSAN 2025 GÜNCEL TV REHBERİ:

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Kuruluş Osman
13:00 Sustalı Ceylan
15:45 Bir Gece Masalı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
00:20 Sustalı Ceylan
02:40 Bir Gece Masalı
05:30 Hercai

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Bahar
02:15 Deha
04:45 Siyah Kalp

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Eşref Rüya
23:15 İnci Taneleri
02:00 Yargı
04:00 Müzik Arası
05:00 Kuzey Güney

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kral Kaybederse
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
13:45 Kral Kaybederse
16:00 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Büyük Felaket
22:00 Büyük Felaket
00:00 Direniş Karatay
04:00 Sefirin Kızı
05:30 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
09:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:45 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Gazete Magazin
03:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Beni Böyle Sev
08:15 Yedi Numara
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:40 Kod Adı Kırlangıç
13:00 3'te 3
14:20 Bir Zamanlar İstanbul
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Bir Zamanlar İstanbul
03:50 3'te 3
04:55 Hayallerinin Peşinde

NOW YAYIN AKIŞI

07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
16:00 Kızıl Goncalar
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Müstakbel Damat
22:30 AROG
00:45 Şahane Hayatım
03:45 Son Yaz
06:00 Kefaret

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