Bu akşam (18 Mart 2025) hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın rehberi

Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Evinde ailesiyle birlikte Tv keyfi yapmak isteyenler kanalların güncel yayın akışı bilgilerini araştırmaya başladılar bile. İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı rehberi...
Bu akşam saat 20:00'da Atv'de Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde yer aldığı Bir Gece Masalı dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Kanal D ekranlarında saat 20:00'da Hızlı ve Öfkeli filmi ekrana gelecek.
Star Tv'de saat 20:00'da Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün kadrosunda yer aldığı Kral Kaybederse yeni bölümüyle ekrana gelecek.
Show Tv'de saat 20:00'da başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Now Tv ekranlarında ise saat 20:00'da Son Akşam Yemeği filmi ekrana gelecek.
ATV YAYIN AKIŞI
01:00 Başka Bir Gün
03:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:35 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
KANAL D yayın akışı
00:15 Piyasa
02:45 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 9
22:45 Godzilla
SHOW TV yayın akışı
00:15 Bahar
02:30 Deha
04:45 Kızılcık Şerbeti
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
STAR TV yayın akışı
00:30 Dizi
02:00 Sefirin Kızı
04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:50 Kiralık Aşk
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
NOW TV yayın akışı
00:15 Hudutsuz Sevda
03:00 Her Yerde Sen
04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
05:45 Bay Yanlış
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Son Akşam Yemeği
22:45 Kızıl Goncalar
TV8 yayın akışı
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:15 Survivor 2025
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025
TRT 1 yayın akışı
06:45 Vuslat
10:10 Ömür Akkor İle Bir...
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Bir Dönüm Noktası: 18...
13:40 Seksenler
14:25 Ömür Akkor İle Bir...
14:45 Vefa Sultan
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
18:00 Ramazan Sevinci
19:35 Ana Haber
20:00 İddiaların Aksine
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