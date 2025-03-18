Bu akşam (18 Mart 2025) hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın rehberi

Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Evinde ailesiyle birlikte Tv keyfi yapmak isteyenler kanalların güncel yayın akışı bilgilerini araştırmaya başladılar bile. İşte, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı rehberi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam saat 20:00'da Atv'de Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde yer aldığı Bir Gece Masalı dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Kanal D ekranlarında saat 20:00'da Hızlı ve Öfkeli filmi ekrana gelecek.

Star Tv'de saat 20:00'da Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün kadrosunda yer aldığı Kral Kaybederse yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Show Tv'de saat 20:00'da başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Now Tv ekranlarında ise saat 20:00'da Son Akşam Yemeği filmi ekrana gelecek.

18 MART 2025 YAYIN AKIŞI REHBERİ:

ATV YAYIN AKIŞI

01:00 Başka Bir Gün

03:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

06:30 Zembilli

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:35 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

KANAL D yayın akışı

00:15 Piyasa

02:45 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 9

22:45 Godzilla

SHOW TV yayın akışı

00:15 Bahar

02:30 Deha

04:45 Kızılcık Şerbeti

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

STAR TV yayın akışı

00:30 Dizi

02:00 Sefirin Kızı

04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:50 Kiralık Aşk

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

NOW TV yayın akışı

00:15 Hudutsuz Sevda

03:00 Her Yerde Sen

04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

05:45 Bay Yanlış

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Son Akşam Yemeği

22:45 Kızıl Goncalar

TV8 yayın akışı

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:15 Survivor 2025

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

TRT 1 yayın akışı

06:45 Vuslat

10:10 Ömür Akkor İle Bir...

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Bir Dönüm Noktası: 18...

13:40 Seksenler

14:25 Ömür Akkor İle Bir...

14:45 Vefa Sultan

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...

18:00 Ramazan Sevinci

19:35 Ana Haber

20:00 İddiaların Aksine