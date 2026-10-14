Taşacak Bu Deniz 34. bölüm 2. fragman yayında! Sosyal medyada yorum yağdı

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Taşacak Bu Deniz 32. bölümle yeni sezona merhaba dedi. Oldukça iddialı bir giriş yapan fenomen dizi yeni sezona başlar başlamaz reytinglerde zirveye yerleşti.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümleri izleyicisinden tam not alırken 34. bölüm 2. fragman sosyal medyayı salladı. Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman'ın başrollerini paylaştığı diziye sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapıldı.

**TAŞACAK BU DENİZ 34. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

“Koçari'nin şerefinin kurtulmasına son bir dakika!" Taşacak Bu Deniz 34. bölüm 2. fragmanı yayında. Taşacak Bu Deniz yeni bölümüyle cuma 20.00'de TRT 1 ekranlarında. https://t.co/TppPNvIscZ — Taşacak Bu Deniz (@tasacakbudeniz) October 12, 2026

**YORUM YAĞDI

Taşacak Bu Deniz 34. bölüm 2. fragmanına sosyal medyada; 'Şu dizinin verdiği seyir zevkini hiçbir dizi vermiyor', 'Heyecanla bekliyoruz', 'Bu nasıl fragman be' gibi yorumlar yapıldı.

ZİRVEYE YERLEŞTİ

TRT1’in sevilen dizisi, 9 Ekim 2026 Cuma akşamı yayınlanan 33. bölümüyle üç reyting kategorisinde de birinci sırada yer aldı.