Bu akşam (3 Nisan 2025) hangi diziler var? ATV, Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, NOW TV güncel yayın rehberi

3 Nisan 2025 Perşembe günü, televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte konuya dair tüm merak edilenler...
Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da İnci Taneleri dizisi tekrar bölümüyle ekranda olacak.
Now Tv'de ise saat 20:00'da Hudutsuz Sevda dizisi izleyicisinin karşısına çıkacak.
Show Tv ekranlarında saat 20:00'da Üç Kağıtçı filmi ekranda olacak.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:30 Beşiktaş-Göztepe
22:40 Başka Bir Gün
01:40 Bir Gece Masalı
04:30 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri (Tekrar)
22:45 Piyasa
01:45 Yargı
04:15 Yargı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kağıtçı
21:45 Sosyete Şaban
23:30 Siyah Kalp
02:15 Kızılcık Şerbeti
04:45 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Aykut Enişte
22:30 Aykut Enişte
00:45 Sahipsizler
03:00 Tarkan Viking Kanı
04:30 Sefirin Kızı
06:00 Kiralık Aşk
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Hayallerinin Peşinde
06:40 Vuslat
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Seksenler
14:45 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Portreler "Kayahan"
21:30 Yabancı Sinema "Sherlock Holmes: Gölge Oyunları"
00:10 Bir Zamanlar İstanbul
02:45 Yabancı Sinema "Sherlock Holmes: Gölge Oyunları"
04:40 Seksenler
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda (Tekrar)
23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
02:00 Şahane Hayatım
03:30 Son Yaz
05:45 Kefaret
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
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