Bu akşam (3 Nisan 2025) hangi diziler var? ATV, Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, NOW TV güncel yayın rehberi

3 Nisan 2025 Perşembe günü, televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da İnci Taneleri dizisi tekrar bölümüyle ekranda olacak.

Now Tv'de ise saat 20:00'da Hudutsuz Sevda dizisi izleyicisinin karşısına çıkacak.

Show Tv ekranlarında saat 20:00'da Üç Kağıtçı filmi ekranda olacak.

3 NİSAN 2025 YAYIN REHBERİ:

ATV YAYIN AKIŞI



08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 Atv Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:30 Beşiktaş-Göztepe

22:40 Başka Bir Gün

01:40 Bir Gece Masalı

04:30 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI



07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri (Tekrar)

22:45 Piyasa

01:45 Yargı

04:15 Yargı

SHOW TV YAYIN AKIŞI



08:00 Bu Sabah

10:00 Deha

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üç Kağıtçı

21:45 Sosyete Şaban

23:30 Siyah Kalp

02:15 Kızılcık Şerbeti

04:45 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI



07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Aykut Enişte

22:30 Aykut Enişte

00:45 Sahipsizler

03:00 Tarkan Viking Kanı

04:30 Sefirin Kızı

06:00 Kiralık Aşk

TRT1 YAYIN AKIŞI



05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Hayallerinin Peşinde

06:40 Vuslat

10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Seksenler

14:45 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Portreler "Kayahan"

21:30 Yabancı Sinema "Sherlock Holmes: Gölge Oyunları"

00:10 Bir Zamanlar İstanbul

02:45 Yabancı Sinema "Sherlock Holmes: Gölge Oyunları"

04:40 Seksenler

NOW TV YAYIN AKIŞI



07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda (Tekrar)

23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

02:00 Şahane Hayatım

03:30 Son Yaz

05:45 Kefaret

TV8 YAYIN AKIŞI



06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama / Canlı

12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular