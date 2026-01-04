Bu akşam diziler neden yok? 4 Ocak Pazar akşamı yayın akışı

4 Ocak 2026 Pazar akşamı TV yayın akışı listeleri merak ediliyor. Genel TV takvimine göre Ocak ayının ilk haftasında birçok yeni yerli dizi yayına ara verdi veya henüz yeni sezonları başlamadı. Peki bu akşam ekranda neler var?

Yılbaşı sebebiyle diziler yayın akışından çıkarılınca pazar akşamına bakın hangi programlar konuldu. İşte kanalların yayın akışı...

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

20:00 - 22:15

Beyaz'la Joker

SHOW TV

20:00 - 21:45

Yedi Bela Hüsnü

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

20:00 - 21:30

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

ATV ekranında dizi yerine Kim Milyoner Olmak İster var.