Bu akşam diziler neden yok? 4 Ocak Pazar akşamı yayın akışı

Pazar akşamlarının vazgeçilmezi olan diziler bu hafta yayın akışında yer almadı. Yeni yıl ve sezon arası nedeniyle kanallar, dizi yerine film ve özel programlara yöneldi. Bu akşam ekranda dizi olup olmadığı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor.

4 Ocak 2026 Pazar akşamı TV yayın akışı listeleri merak ediliyor. Genel TV takvimine göre Ocak ayının ilk haftasında birçok yeni yerli dizi yayına ara verdi veya henüz yeni sezonları başlamadı. Peki bu akşam ekranda neler var?

Yılbaşı sebebiyle diziler yayın akışından çıkarılınca pazar akşamına bakın hangi programlar konuldu. İşte kanalların yayın akışı...

TRT1

19:00 - 20:00
Ana Haber

KANAL D

19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber

20:00 - 22:15
Beyaz'la Joker

Bu akşam diziler neden yok? 4 Ocak Pazar akşamı yayın akışı 1

SHOW TV

20:00 - 21:45
Yedi Bela Hüsnü

STAR TV

19:00 - 20:00
Star Haber

20:00 - 21:30
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

ATV

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber
ATV ekranında dizi yerine Kim Milyoner Olmak İster var.

dizi yayın akışı bugün
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

