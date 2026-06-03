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Bu akşam hangi diziler var? 03 Haziran Çarşamba 2026 televizyondaki diziler

Bu akşam televizyon ekranlarında neler var? 3 Haziran çarşamba akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. İşte tüm detaylar...

Bu akşam hangi diziler var? 03 Haziran Çarşamba 2026 televizyondaki diziler
Öznur Yaslı İkier

3 Haziran çarşamba akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

  • 19:00 - 20:00 Ana Haber
  • 20:00 - 23:00 Taşacak Bu Deniz

KANAL D

  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

STAR TV

  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:30 Bayi Toplantısı

ATV

  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

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dizi yayın akışı bugün
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