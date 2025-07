Bu akşam hangi diziler var? 03 Temmuz Perşembe 2025 televizyondaki diziler

Perşembe akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Günün güncel yayın akışları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi yapımların ekrana geleceği netleşti. İşte detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 21:45

Yardımcı Oyuncu

Üniversite için İstanbul'a okumaya gelen ve oldukça zeki bir genç olan Murat'ın hayatı babasının maddi durumu bozulunca altüst olur. Çeşitli tesadüfler neticesinde bir dizi setinde figüranlığa başlayan Murat, hayatında hiç deneyimlemediği fantastik bir dünya ile karşılaşır.

21:45 - 00:35

Kaya

Bir grup firari deniz subayı, bir depo kimyasal silah ele geçirir ve Alcatraz Ada Hapishanesi'ne götürürler. Grubun lideri, gizli operasyonlarda ölen deniz subaylarının zararlarına karşılık 100 milyon dolar ister. Bu fidyeyi vermezlerse ölümcül VX'li sinir gazı dolu 15 roketi fırlatacaklardır. FBI'ın kimyasal silahlarla mücadele uzmanı Stanley Goodspeed'in ve Alcatraz'dan biz zamanlar firar etmiş olan eski hükümlü John Mason'ın yardımı ile seçkin donanma fokları, teröristlerin savunmalarından sızıp Alcatraz'a girmek ve zamanında roketleri devre dışı bırakmakla görevlendirilmişlerdir.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:15

Kurt ve Aslan

Alma, 20'li yaşlarına henüz yeni basmış, duru güzellikte bir genç kızdır. Piyano ile arası çok iyidir. Bir gün büyükbabasının ölüm haberini alır. Bu üzücü haber üzerine Kanada'ya gitmek zorunda kalır. Burası onun çocukluğunun geçtiği, kırlarında koşturarak büyüdüğü yerdir. Bir gün burada, bir aslan ve bir de kurt yavrusuna rastlar. Onlardan bir zarar görmeyeceğini düşünerek himayesi altına alır. İyi kalpli bir kız olan Alma, bu kurt ve aslanı besleyip büyütmeye başlar. Bundan sonra geçireceği günlerde bu iki dost, onun hem yavruları hem de en yakın arkadaşları olacaktır.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Çift Kişilik Oda

Kaan Nilüfer'in sözlüsü olup olmadığını öğrenmeye çalışır. Nilüfer ise artık Sevil'e bilgi taşımak istememektedir. Sevil ve Kaan arasında oteldeki geleceklerini belirleyecek bir sorun yaşanır. Sevil Nilüfer'i Kaan'dan bilgi alması için tehdit eder. Kaan'la giderek yakınlaşan Nilüfer ise kendini suçlu hissetmektedir. Eğer Sevil'e ajanlık yaparsa bu Kaan'ın yıkımına neden olacaktır. Nilüfer duyguları ve mantığı arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Hababam Sınıfı Uyanıyor

Okula Ahmet adında yeni bir öğrenci gelir. Ahmet'in babası, Mahmut Hoca'nın eski bir arkadaşıdır. Ahmet, babasının vefatından sonra eğitimini sürdürebilmek için Mahmut Hoca'dan yardım ister. Ahmet, Hababam Sınıfı'na verilir. Hababamdakilerin aksine çok çalışkan bir öğrenci olan Ahmet, sınıfa uyum sağlamakta zorlanır. Zamanla arkadaşlarına alışsa da, vazgeçemeyeceği doğruları vardır.

22:00 - 00:00

Açlık Oyunları: Alaycı Kuş - Bölüm 1

Acımasız ve akıllardan çıkmayacak Çeyrek Asır Oyunları'dan kurtarılan Katniss, 13. Mıntıka'nın sığınak haline gelmiş yeraltı mezarlıklarının derinlerinde uyanır. Capitol'de kalan en yakın dostlarından ayrı düşmüş ve onların güvenliğinden endişe duyan Katniss, sonunda isyanın sembolik lideri Alaycı Kuş olmayı kabul eder. Katniss kime güveneceğinden hala emin olmasa da, 13. Mıntıka'nın gölgelerden sıyrılıp açığa çıkmasına yardım etmelidir. Bu sırada Başkan Snow bütün nefretiyle Katniss ve sevdiklerine karşı kişisel bir intikamın peşine düşmüştür.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.