Bu akşam hangi diziler var? 05 Mayıs Pazartesi 2025 televizyondaki diziler

5 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler, “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını merak ediyor. TRT 1, ATV, Star TV, Kanal D, Show TV, NOW TV ve TV8 gibi ana kanallar, yine birbirinden iddialı diziler ve programlarla ekran başındakilere dopdolu bir akşam sunuyor.

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:15

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

Haçlı istilalarının İslam Alemini kasıp kavurduğu 12. yüzyılda Müslümanlar arasındaki birlik ve düzen bozulmuş, başta mukaddes şehir Kudüs olmak üzere birçok İslam toprağı Haçlıların eline geçmiştir. Selahaddin, Haçlılar ile cenk eden Zengi Devleti himayesindeki Serhad Gazileri'nin başıdır. Tapınak Şövalyeleri, Kudüs'ün kilidi olan Askalan şehrini kuşatırlar. Askalan düşerse Kudüs güçlenecek, Zengi toprakları da tehlike altında olacaktır. Selahaddin buna engel olmak için Askalanlılar'a yardım etmek ister. Fakat devlet divanından Selahaddin'e izin çıkmaz. Selahaddin divan kararına rağmen Askalanlılar'a yardıma gider.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Uzak Şehir

Cihan'ın Fikriye ile Halis'in görüşmesinin peşine düşmesi Boran'ın cinayete kurban gittiğini gerçeğiyle yüzleşmesine neden olur. Fikriye'nin yaptıklarını öğrenen Sadakat, Boran'ın ölümünde Alya'nın da parmağı olduğuna inanır. Yapılan bu ihaneti asla kabul etmeyen Sadakat, Alya'yı konaktan gitmeye zorlar. Cihan ise Alya'nın suçsuz olduğuna inandığından, asıl suçluyu bulmak için Halis'i konuşturmaya karar verir.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:00

Kızıl Goncalar

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen evlat söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

SHOW TV

20:00 - 22:30

Ölümsüzlük Oyunu

Çok zengin bir işadamı olan Damian, ömrünün son demlerinde kanserle mücadele etmektedir. Ancak hastalık kötüye gitmiştir ve bilinen tedavi yöntemleri işe yaramamıştır. Artık hayatından umut kesilen Damian, son bir kez şansını yeni bir tedavi yöntemiyle denemeyi kabul eder. Yapılan işlem sonucunda tüm bilinci genç ve sağlıklı bir bedene aktarılır. Yeni bedeninde ilk başta her şey harika görünse de, o bedenin eski sahibinin geçmişindeki karanlık olayları keşfettikçe ve gizli bir servis tarafından arandığını farkedince kendini hiç beklemediği bir macerayla yüz yüze bulur.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:15

Büyük Felaket

Lousiana sahilinin açıklarındaki sondaj kulesi Deepwater Horizon, dünyaya en pahalıya patlayan yangın ve petrol sızıntısına sebep olan petrol sondajıdır. O gün Deepwater Horizon'da çalışan ve olabilecek en korkutucu şartlara maruz kalan 126 kişilik ekibin hikayesi beyazperdeye taşınıyor. İyi eğitilmiş olan karma ekip vardiyalarını tamamlayıp, kıyıda bekleyen aileleriyle bir araya gelmeyi umut ederler. Ancak bir anda hayatlarındaki en kara saati yaşamaya başlayan ekip, okyanusun ortasında durdurulamaz bir yangın ile cesurca savaşmak zorunda kalır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:50

Rambo: Son Kan

Bulabildiği her yerde gündelik iş bulmaya çalışan ve hayatını idame ettirmeye çalışan Rambo, beladan uzak durmaya çabalamaktadır. Ancak günün birinde arkadaşı ve emlak müdürü Maria'dan aldığı haber bu durumu değiştirir. Maria'nın torunu bir parti için Meksika sınırını geçtikten sonra kaybolmuştur. Bu yüzden John, gençleri bulmak için sınırın güneyini dolaşır. Bu görev, Rambo'nun bir insan kaçakçılığı çetesini ortaya çıkarmasıyla birlikte oldukça tehlikeli bir hal alır. Rambo adaleti sağlamak için üvey kız kardeşi de kaçırılan bir gazeteci ile birlikte çalışmaya başlar. Rambo kaçırılan kızları kurtarmak ve acımasız bir suç liderini dize getirmek için bütün yeteneklerini kullanmak zorundadır.

21:50 - 23:50

Dedektif Galban

New York Şehir dedektifi Scotty Galban, kendi iş arkadaşının cinayetini araştırırken az sayıdaki kanıtların içinde bir fotoğrafta genç bir öğretmen olan Isabel De La Cruz'u görür. Galban cinayeti çözmeye yaklaştıkça, Isabel'in de bir şahit olduğuna inanmaktadır. Olaylar gizemli Isabel'in bazı olaylara şahit olmasıyla daha farklı bir şekil alır. Dedektif Galban arkadaşının cinayetini çözmek isterken kendisini gizemli olayların içinde bulur.

TV8

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Büyük mücadelenin yaşandığı Survivor 2025'te All Star ve Gönüllüler takımları karşı karşıya geliyor. Kendilerine verilen sınırlı erzak ile ayakta kalmaya çalışan yarışmacılar büyük ödüller için mücadele ediyor. All Star takımında yarışacak isimler; Adem Kılıççı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Serenay Aktaş, Yağmur Banda, Zeynep Alkan. Gönüllüler takımında yarışacak isimler ise; Adilhan Numan, Batuhan Gökgöz, Kaan Kazgan, Mevlüt Koçak, Dilşah Kurt, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni.