Bu akşam hangi diziler var? 06 Temmuz Pazar 2025 televizyondaki diziler

Haftanın son günü ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyiciler, “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını merak ediyor. 6 Temmuz 2025 Pazar günü TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, Kanal D, NOW TV ve TV8 gibi popüler kanallarda yayınlanacak diziler ve programlar belli oldu.

TRT1

20:00 - 01:20

Nefes: Yer Eksi İki

1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen film, hikayeleri kesişen üç farklı karaktere odaklanıyor. Tayfun Yüzbaşı, iki bin metre yükseklikte bir karakolun komutanıdır. Tatlı sert emir komuta yönetimi, pratik zekası ve adil tavırları ile altları ve üstleri tarafından sevilen Tayfun Yüzbaşı'nın tek amacı zorlu coğrafyayı herkes için güvenli bir hale getirmektir.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Kuralsız Sokaklar

Kuralsız Sokaklar, üçüncü bölümünde rotasını Kolombiya, Mısır ve Brezilya'ya çeviriyor.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 00:15

Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Leyla, Vedat'ın özel şefi olarak Köroğlu Yalısı'na girmeyi başarır. Leyla'nın yalıya gelmesiyle şoke olan Nur, bir yandan açığa çıkmamak için mücadele ederken diğer yandan Köroğlu ailesine entrikalar kurmaya devam eder. Nur ve Mali'nin sabotajı sonucunda aileye ait metruk bina çöker. Nur çıkardığı kaosla aile içindeki dengeleri sarsmayı başarır. Nefeslerin tutulduğu finalde Köroğlu Yalısı'nda patlayan silah herkesi şoke edecektir.

SHOW TV

20:00 - 22:00

Yedi Bela Hüsnü

İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde geçen komik bir aşk öyküsü anlatılıyor. Saf bir delikanlı olan Hüsnü, mahallenin en güzel kızı Hüsniye'ye aşıktır. Hüsniye'nin ilgisini çekmek için olmadık yollara başvurur ve sonunda Yedi Bela namıyla kabadayı olmaya karar verir. Bu arada peşine düşen kiralık katillerle de mücadele etmek zorunda kalır. Ancak her defasında şansı ve tesadüfler sayesinde paçayı kurtarmayı başarır.

22:00 - 23:45

Sivri Akıllılar

Bir otelde çalışan iki arkadaşın kaybolan mücevherleri ararken başlarına gelen komik olaylar anlatılıyor. Zeki ve Metin, otelde kalmaya gelen eski arkadaşlarına iftira atılınca çalınan mücevherlerin peşine düşerler ve komik olaylar başlar.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Şekerpare

Osmanlı Dönemi'nde bir mahallede karakol amiri olan Ziver Bey, halk tarafından pek de sevilmeyen çıkarcı bir memurdur. Talep ettiği yüksek haraçlarla çevresini isyana sürükleyen Ziver Bey, yeni tayin olan bekçi Cumali'yi karşılarken hem çıkar çarkına ot tıkayacak, kariyerini bitirecek, hem de özel hayatını altüst edecek bir bela ile karşı karşıya olduğunun farkında değildir. Ziver Bey'e çok saygı duyan Cumali, genelevde çalışan Şekerpare'ye aşık olur. Böylece komik olaylar zinciri başlar.

22:00 - 00:00

Kırılma Noktası

Genç bir FBI ajanı olan Johnny Utah, olağanüstü yetenekli ekstrem sporculardan oluşan bir ekibin dünya piyasalarını yerinden oynatacak çapta büyük kurumsal soygunlara imza attığı şüphesiyle ekibin içine sızar. Yeni arkadaşlarıyla çok büyük suçların içinde yer alan Utah, bir zaman sonra iki taraftan birini seçmesi gerektiğini anlayacaktır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.