Bu akşam hangi diziler var? 1 Aralık Pazartesi 2025 televizyondaki diziler

Haftanın ilk günü televizyon ekranlarında birbirinden iddialı diziler izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dramdan komediye, aksiyondan romantik yapımlara kadar geniş bir yelpaze sunan Pazartesi akşamı, özellikle reyting rekabetinin en yoğun yaşandığı günlerden biri olarak öne çıkıyor. 1 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını merak edenler için yayın akışındaki öne çıkan yapımları ve detayları bir araya getirdik.

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:30

Cennetin Çocukları

Adem ve Sezen sonunda nişanlanmış, evlilik hayalleri kurmaya başlamıştır. Peki her şey gerçekten bu kadar kolay mı olacaktır? Saf birer âşığa dönüşen Yasemin, Nilüfer ve Bayram aşklarına kavuşabilecekler mi? İskender sürekli deşifre olma tehlikesi altındayken herkes, evlilik sırasının artık ona ve Gönül'e geldiğini düşünmektedir. İskender, hem kimliğini gizlemeyi hem de Gönül ile yeni bir hayata başlamayı başarabilecek midir?

KANAL D

19:00 - 03:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:00

Kıskanmak

Paşazade ailesinin görkemine tezat bir şekilde, sevgisizliğin gölgesiyle büyümüş Seniha'nın hem geçmişiyle yüzleşmesi hem de hayatını geri alma çabası...

SHOW TV

20:00 - 00:15

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Çılgın Zengin Asyalılar

New Yorklu Rachel Chu, uzun zamandır Nick Young ile birliktedir. Rachel, Nick'in en yakın arkadaşının düğününde sevgilisine eşlik etmek için Singapur'a gitmeye karar verir. İlk kez Asya'ya adım atacak olan Rachel, burada Nick'in ailesiyle tanışacak olmaktan endişelidir. Ancak, bu yolculuk onun için sadece ailesiyle değil, Nick'in gizli hayatı ve zenginliğiyle ilgili de büyük sürprizler doğurur. Rachel, tüm gözlerin üzerinde olduğu bir dünyada, yalnızca sevgilisiyle değil, aynı zamanda toplumun ve ailesinin ağır beklentileriyle de yüzleşmek zorunda kalacaktır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:50

Dilberay

Dilberay, zorlu bir yaşam süren ve 2019 yılında hayata veda eden Dilber Ay'ın hayat hikayesini konu ediyor. Dilber Ay, Kahramanmaraş'ta sekiz çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Hayata çadırda başlayan Dilber Ay, 13 yaşındayken kendisinden yaşça büyük bir adama para karşılığı satılır. Evlenip çocuk sahibi olan Dilber Ay'ın en büyük tutkusu şarkı söylemektir ve bu yüzden dayak yer, işkenceye maruz kalır. Ancak o yaşadığı her acıya rağmen sesinden aldığı güçle sahnelere adım atar. Yaşamı boyunca zirveyi gördüğü gibi dibe de vuran Dilber Ay, düştüğü dipsiz kuyulardan şarkı söyleyerek çıkar.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.