MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bu akşam hangi diziler var? 1 Aralık Pazartesi 2025 televizyondaki diziler

1 Aralık Pazartesi 2025 akşamı televizyon ekranlarında hem yeni bölümleriyle merak uyandıran yapımlar hem de izleyicisini ekran başına kilitleyen popüler diziler yer alıyor. İşte bu akşamın dikkat çeken dizi takvimi…

Bu akşam hangi diziler var? 1 Aralık Pazartesi 2025 televizyondaki diziler

Haftanın ilk günü televizyon ekranlarında birbirinden iddialı diziler izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dramdan komediye, aksiyondan romantik yapımlara kadar geniş bir yelpaze sunan Pazartesi akşamı, özellikle reyting rekabetinin en yoğun yaşandığı günlerden biri olarak öne çıkıyor. 1 Aralık Pazartesi 2025 tarihinde “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını merak edenler için yayın akışındaki öne çıkan yapımları ve detayları bir araya getirdik.

TRT1

19:00 - 19:55
Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00
İddiaların Aksine
Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:30
Cennetin Çocukları
Adem ve Sezen sonunda nişanlanmış, evlilik hayalleri kurmaya başlamıştır. Peki her şey gerçekten bu kadar kolay mı olacaktır? Saf birer âşığa dönüşen Yasemin, Nilüfer ve Bayram aşklarına kavuşabilecekler mi? İskender sürekli deşifre olma tehlikesi altındayken herkes, evlilik sırasının artık ona ve Gönül'e geldiğini düşünmektedir. İskender, hem kimliğini gizlemeyi hem de Gönül ile yeni bir hayata başlamayı başarabilecek midir?

KANAL D

19:00 - 03:00
Kanal D Ana Haber
Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

NOW

19:00 - 20:00
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:00
Kıskanmak
Paşazade ailesinin görkemine tezat bir şekilde, sevgisizliğin gölgesiyle büyümüş Seniha'nın hem geçmişiyle yüzleşmesi hem de hayatını geri alma çabası...

SHOW TV

20:00 - 00:15
Güldür Güldür Show
Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00
Star Haber
Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30
Çılgın Zengin Asyalılar
New Yorklu Rachel Chu, uzun zamandır Nick Young ile birliktedir. Rachel, Nick'in en yakın arkadaşının düğününde sevgilisine eşlik etmek için Singapur'a gitmeye karar verir. İlk kez Asya'ya adım atacak olan Rachel, burada Nick'in ailesiyle tanışacak olmaktan endişelidir. Ancak, bu yolculuk onun için sadece ailesiyle değil, Nick'in gizli hayatı ve zenginliğiyle ilgili de büyük sürprizler doğurur. Rachel, tüm gözlerin üzerinde olduğu bir dünyada, yalnızca sevgilisiyle değil, aynı zamanda toplumun ve ailesinin ağır beklentileriyle de yüzleşmek zorunda kalacaktır.

ATV

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:50
Dilberay
Dilberay, zorlu bir yaşam süren ve 2019 yılında hayata veda eden Dilber Ay'ın hayat hikayesini konu ediyor. Dilber Ay, Kahramanmaraş'ta sekiz çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Hayata çadırda başlayan Dilber Ay, 13 yaşındayken kendisinden yaşça büyük bir adama para karşılığı satılır. Evlenip çocuk sahibi olan Dilber Ay'ın en büyük tutkusu şarkı söylemektir ve bu yüzden dayak yer, işkenceye maruz kalır. Ancak o yaşadığı her acıya rağmen sesinden aldığı güçle sahnelere adım atar. Yaşamı boyunca zirveyi gördüğü gibi dibe de vuran Dilber Ay, düştüğü dipsiz kuyulardan şarkı söyleyerek çıkar.

TV8

20:00 - 00:15
MasterChef Türkiye
Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Banyodan paaylaştı! İddialı elbisesiyle yine olay olduBanyodan paaylaştı! İddialı elbisesiyle yine olay oldu
Ünlü şefin özel tarifini yaptılar! İlk ceket o ismin olduÜnlü şefin özel tarifini yaptılar! İlk ceket o ismin oldu

Anahtar Kelimeler:
dizi yayın akışı bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.