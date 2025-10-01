Bu akşam hangi diziler var? 1 Ekim Çarşamba 2025 televizyondaki diziler

1 Ekim Çarşamba akşamı televizyon izleyicilerini yeni ve heyecan dolu diziler bekliyor. TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV ve TV8’de yayınlanacak diziler ve saatleriyle ekran başındakiler keyifli bir akışla karşılaşacak. İşte bu akşam televizyonda izleyebileceğiniz diziler ve detaylar.

TRT1

19:00 - 19:45

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:45 - 22:00

U. Saint Gilloise-Newcastle U.

UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

22:00 - 00:15

Villarreal - Juventus

Villarreal ile Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında karşı karşıya geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Eşref Rüya

Taylan'ın son nefesinde Eşref'i işaret etmesi, onu doğrudan şüpheli konumuna düşürür. Dinçer, Nisan ile Eşref'in arasını açmak için planını bir adım öteye taşımaya kararlıdır. Bu sırada Gürdal'ın ortadan kaybolması, ekip içinde giderek artan bir endişeye yol açar. Kadir, Gürdal'ı kullanarak Eşref'i köşeye sıkıştırmayı planlar. Eşref ise bir yandan sevdiklerini korumaya çalışırken, diğer yandan kendisine yönelen şüphelerle baş etmek durumunda kalır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:00

Halef

Yelduran ve Kordağlı, Urfa'daki iki büyük, köklü ailedir. Aralarındaki yıllardır süren husumet, Serhat ve Yıldız'ın evlenmesi üzerine yapılan bir akitle son bulmuştur. Ancak ailesinden uzak yaşayan ve İstanbul'da başarılı bir cerrah olan Serhat, bu evliliği hiçbir zaman istememiştir. Üstelik yakın zamanda yurtdışına yerleşme planı yapıyordur. Fakat Serhat'ın hayatı, Melek'le tanışınca tamamen değişir. Melek'e âşık olur ve onunla evlenip İstanbul'da yeni bir hayat kurmak ister. Ancak Serhat'ın Urfa'ya dönüşü, Melek de dahil olmak üzere herkesin hayatını kökten değiştirecektir.

SHOW TV

20:00 - 23:15

Veliaht

Otogardaki eski gücünü kaybetmeye başlayan ve oğlu yerine geçecek bir veliaht arayan Zülfükar Karslı'nın yolu babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur ile kesişir. Bu karşılaşma başta Zülfikar Karslı'nın oğlu Zafer, kızları Kudret, Derya ve Cennet olmak üzere herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Otogara Zafer Karslı olarak adım atan Timur, Zafer'in karısı Reyhan ile de karı koca rolü yapmak zorundadır. Ancak oyun zamanla gerçeğe dönüşecek, Karslı Konağı'ndaki iki tutsak Timur ve Reyhan yalanlarla örülü bu dünyada aşkları için savaşmak zorunda kalacaklar.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:30

Sahipsizler

Eski kudretli günlerine dönmek isteyen Devran, Yavuz'un otelde birlikte çalışma teklifini kabul eder. Ancak bu gelişmeyi Azize'den gizlemek için büyük çaba harcar. Devran'ın asıl planı, Yavuz'un kirli işlerini ortaya çıkarıp onu saf dışı bırakmaktır. Anne ve babasının intikamını almayı kafasına koyan Cemo ise Yavuz'a yakın olabilmek için otelde çalışmaya başlar. Bu planlardan habersiz olan Yavuz, kendisi için çalan tehlike çanlarının farkında değildir.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:20

Gözleri KaraDeniz

Güneş ve Mehmet'in düğünü için tüm hazırlıklar tamamlanmış, imzaların atılmasına ramak kalmıştır. Son ana kadar umutla bekleyen Azil, Güneş'in cevabıyla beraber konağı dönmemek üzere terk eder. Mehmet'in arkasından iş çevirdiğinden şüphelenen Osman, geç de olsa oğluyla ilgili gerçekleri öğrenir ve Mehmet'i aileden azleder. Yaşadığı gerilimi daha fazla kaldıramayan bedeni sonunda pes eder ve hayatı tehlikeye girer.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.