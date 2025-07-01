Bu akşam hangi diziler var? 1 Temmuz Salı 2025 televizyondaki diziler

Salı akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Günün güncel yayın akışları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi yapımların ekrana geleceği netleşti. İşte detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:00

Yardımcı Oyuncu

Üniversite için İstanbul'a okumaya gelen ve oldukça zeki bir genç olan Murat'ın hayatı babasının maddi durumu bozulunca altüst olur. Çeşitli tesadüfler neticesinde bir dizi setinde figüranlığa başlayan Murat, hayatında hiç deneyimlemediği fantastik bir dünya ile karşılaşır.

22:00 - 00:15

Real Madrid - Juventus

Real Madrid ile Juventus, FIFA Kulüpler Kupası 2025 son 16 maçında karşı karşıya geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:00

Gurbetçi Şaban

Şaban Yıldız, saf, gariban bir köylüdür. Ancak kurnazlık ve ciddiyetsizlik yapmadan duramamaktadır. Şaban, Almanya'nın Köln şehrine iş bulmak için gider ve çalışma izni olmayan göçmenleri sağlıksız ortamlarda çalıştıran gaddar bir Alman patronun eline düşer. Burada kendisi gibi göçmen olan Bahar'a aşık olur. Alman patronun uyguladığı zorbalık karşısında bir şeyler yapmaya karar veren Şaban, akıllıca bir planla önce Alman devletinden çocuk yardımı alarak kendisine bir iş kurar ve yavaş yavaş işçilikten zengin bir hayata doğru yükselmeye başlar.

22:00 - 23:45

Gurbetçi Şaban

Şaban Yıldız, saf, gariban bir köylüdür. Ancak kurnazlık ve ciddiyetsizlik yapmadan duramamaktadır. Şaban, Almanya'nın Köln şehrine iş bulmak için gider ve çalışma izni olmayan göçmenleri sağlıksız ortamlarda çalıştıran gaddar bir Alman patronun eline düşer. Burada kendisi gibi göçmen olan Bahar'a aşık olur. Alman patronun uyguladığı zorbalık karşısında bir şeyler yapmaya karar veren Şaban, akıllıca bir planla önce Alman devletinden çocuk yardımı alarak kendisine bir iş kurar ve yavaş yavaş işçilikten zengin bir hayata doğru yükselmeye başlar.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Yetenek Sizsiniz

Türkiye'nin en özgün yeteneklerini keşfedecek ve herkesin kalbini çalacak bir kazanan bulmak için uğraşan jüri üyeleri arasında; Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alıyor, programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstleniyor.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:45

Süt Kardeşler

Melek Hanım, Ramazan'ı sütoğlu sanıp konağına alır. Aslında sütoğlu Şaban'dır. Abisi Hüsamettin'den çekinip, Ramazan'ı damadı Bayram olarak tanıtır. Hem Hüsamettin hem de Şaban, Bayram'ın kız kardeşi Bihter'e âşık olurlar. Melek Hanım'ı delirtip ondan kurtulmak isteyen Bayram’ın babası Kerami Bey, bir adam tutarak ev halkını korkutmaya çalışır. Sahte bir gulyabaniyi geceleri eve salarak, planını uygulamak ister ama bu yalan rüzgârı içerisinde gerçekler ortaya çıkmaya başlayınca işler iyice karışır.

21:45 - 23:40

Acı Tatlı Ekşi

Birlikte büyüyen Murat ve Duygu çocukluklarından beri birbirlerine aşıktır. Murat yıllardır Duygu ile kavuşmanın hayalini kurar. Üniversiteden mezun olurken Duygu’ya evlenmek teklifi eder; fakat beklemediği bir cevapla karşılaşır. Duygu kendini evlenmek için hazır hissetmemektedir, gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. İki aşık bir anlaşma yapar; eğer beş yıl sonra ikisi de bekarsa evleneceklerdir. Yeniden birleşmek üzere ayrılan Murat ve Duygu için hayatın başka planları vardır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:20

Güven Bana

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın yarışmacı koltuğunda kazandıkları 400 Bin TL ile yarışmaya devam eden olan Şafak Sezer ve Suzan Kardeş var. Sultanbeyli Anadolu Lisesi Bilişim Sınıfı için yarışan ikili, verdikleri yanıtlarla yolun sonuna kadar devam edebilecekler mi? Dördüncü bölümün diğer yarışmacıları ise ekranların sevilen spor yorumcuları Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz... Birbirlerine Güven Bana deyip, bağlılıklarını dile getirecekler. Bu ikili arasında para mı kazanacak, yoksa güven mi?

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.