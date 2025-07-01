Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Cildinizin koruma kalkanı hazır! Nivea güneş koruyucu spreylerde indirim başladı
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Güzellik - Moda

Cildinizin koruma kalkanı hazır! Nivea güneş koruyucu spreylerde indirim başladı

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cildiniz sizden tek bir şey istiyor: Güneşle başa çıkarken yalnız bırakmamanız. Ama bu, ağır formüllerle boğulmak, saat başı tekrar sürmek ya da beyaz izlerle dolaşmak zorunda olduğunuz anlamına gelmiyor. Nivea SUN spreyler, korumayı sessizce üstlenirken sen plajda gölgeleri kovalamaya devam edebilirsiniz. Ne zaman uygularsanız uygulayın, cildiniz ferah kalır ve rahat eder. Ve en güzeli, bu yaz ihtiyacınız olan güneş koruyucular şimdi indirim ile satışta! İşte detaylar...

Güneşin tadını çıkarırken aklınız hep cildinizde kalıyorsa, doğru ürünü bulmanın zamanı gelmiş demektir. Çünkü sadece güneş yanığından korunmak yetmez; aynı zamanda cildinizin nemini kaybetmemesi, ferah kalması ve kendini savunmaya devam etmesi gerekir. İşte tam da bu ihtiyaca yönelik geliştirilen Nivea Sun güneş koruyucu spreyler, güçlü koruma ve bakım özelliklerini bir araya getiriyor. Hem SPF50 hem de SPF30 seçenekleriyle cildinizi güneşin zararlı ışınlarına karşı etkili şekilde korurken, yapışkanlık hissi bırakmayan hafif formülleriyle konfor sunuyor. Üstelik şu anda indirimde! Detaylar içeriğimizde...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 60.000 TL'ye varan nakit fırsatı Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 60.000 TL'ye varan nakit fırsatı
Faiz yok, masraf yok! İşte 6 ay taksitli 60.000 TL'ye varan kredi Faiz yok, masraf yok! İşte 6 ay taksitli 60.000 TL'ye varan kredi

Nivea Sun SPF30 Güneş Koruyucu Vücut Spreyi

Cildinizin koruma kalkanı hazır! Nivea güneş koruyucu spreylerde indirim başladı 1

Nivea Sun SPF30 Vücut Spreyi, güneşin keyfini çıkarırken ferahlığı da yanında isteyenler için birebir. Transparan ve renksiz formülü sayesinde ciltte iz bırakmadan uygulanır, her cilt tonuna kolayca uyum sağlar. SPF30 korumasıyla UVA ve UVB ışınlarına karşı anında kalkan oluşturur, suya dayanıklı yapısıyla plajda ya da havuzda güvenle kullanılabilir. Serinletici etkisiyle ferah bir his bırakır, yağlı ya da yapışkan bir tabaka oluşturmaz. Sadece vücut için uygun olan bu sprey, yaz çantanızın vazgeçilmezlerinden biri olmaya aday!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kaliteli ürün beklentiyi karşılıyor."

  • "Nivea kalitesi marketten uygun fiyatlı. Koruyuculuğu yüksek. Sağlam şekilde ulaştı."
Ürünü İncele

Nivea Sun SPF50 Yüksek Güneş Koruyucu ve Nemlendirici Vücut Spreyi

Cildinizin koruma kalkanı hazır! Nivea güneş koruyucu spreylerde indirim başladı 2

Cildiniz hem güneşten korunsun hem de nemini kaybetmesin istiyorsanız, Nivea Sun SPF50 Vücut Spreyi tam size göre! Güçlü UVA & UVB filtreleri sayesinde güneşin zararlı etkilerine karşı etkili bir kalkan oluştururken, 48 saat süren nemlendirme özelliğiyle cildinizi yumuşacık tutar. Hafif yapısı sayesinde hızla emilir, ciltte yağlı ya da yapışkan bir his bırakmaz. Üstelik suya dayanıklı formülüyle deniz kenarında da güvenle kullanılabilir. Mikrobiyom dostu içeriğiyle cilt bariyerini desteklemesi de cabası!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Amazon uygun fiyata satıyor. Kesinlikle alınır. Gündelik olarak kullanıyorum."

  • "Her zamanki kalite. Kalitesiyle parasını fazlasıyla hak eden bir ürün. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Cildinizin koruma kalkanı hazır! Nivea güneş koruyucu spreylerde indirim başladı 3

Bu içerik 1 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

 Karizmatik beylerin tercihi: Guess Seductive Homme Red indirimde

Karizmatik beylerin tercihi: Guess Seductive Homme Red indirimde

 Kaçırılmayacak fırsat burada! Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi...

Kaçırılmayacak fırsat burada! Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi...

 ŞOK'a Sinbo vantilatör geliyor!

ŞOK'a Sinbo vantilatör geliyor!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
güneş kremi nivea
İş birliği İçerikleri
Kaçırılmayacak fırsat burada! Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi...

Kaçırılmayacak fırsat burada! Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

BİM'e North Pacific termos geliyor!

BİM'e North Pacific termos geliyor!

ŞOK'a Sinbo vantilatör geliyor!

ŞOK'a Sinbo vantilatör geliyor!

Hande Erçel’den ilham alan parçalar

Hande Erçel’den ilham alan parçalar

Güçlü bir izlenim için Dior Sauvage erkek parfümü

Güçlü bir izlenim için Dior Sauvage erkek parfümü

Güçlü bir izlenim için Dior Sauvage erkek parfümü

Güçlü bir izlenim için Dior Sauvage erkek parfümü

Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi artıracak çadırlar

Taşıması kolay, kurması hızlı! Kamp keyfinizi artıracak çadırlar

Karizmatik beylerin tercihi: Guess Seductive Homme Red indirimde

Karizmatik beylerin tercihi: Guess Seductive Homme Red indirimde

Akıllı TV arıyorsanız Toshiba'daki bu fırsat tam size göre...

Akıllı TV arıyorsanız Toshiba'daki bu fırsat tam size göre...

Tüm gün ayakta kalanların seçimi: Adidas Fluidflow 3.0 indirime girdi

Tüm gün ayakta kalanların seçimi: Adidas Fluidflow 3.0 indirime girdi

BİM'e şarjlı saç sakal tıraş makinesi geliyor!

BİM'e şarjlı saç sakal tıraş makinesi geliyor!

BİM'e şarjlı saç sakal tıraş makinesi geliyor!

BİM'e şarjlı saç sakal tıraş makinesi geliyor!

Plajda en tarz siz olacaksınız! İşte çok beğenilen erkek mayoları

Plajda en tarz siz olacaksınız! İşte çok beğenilen erkek mayoları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda fiyatlar düştü

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda fiyatlar düştü

A101'e PUMA spor ayakkabılar geliyor!

A101'e PUMA spor ayakkabılar geliyor!

Stil ikonlarından yazlık gömlek kombinleri

Stil ikonlarından yazlık gömlek kombinleri

Modern tasarım, ultra konfor! Adidas Ultraboost 5'te fırsat zamanı

Modern tasarım, ultra konfor! Adidas Ultraboost 5'te fırsat zamanı

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

BİM'e North Pacific termos geliyor!

BİM'e North Pacific termos geliyor!

ŞOK'a Sinbo vantilatör geliyor!

ŞOK'a Sinbo vantilatör geliyor!

Karizmatik beylerin tercihi: Guess Seductive Homme Red indirimde

Karizmatik beylerin tercihi: Guess Seductive Homme Red indirimde

Akıllı TV arıyorsanız Toshiba'daki bu fırsat tam size göre...

Akıllı TV arıyorsanız Toshiba'daki bu fırsat tam size göre...

Tüm gün ayakta kalanların seçimi: Adidas Fluidflow 3.0 indirime girdi

Tüm gün ayakta kalanların seçimi: Adidas Fluidflow 3.0 indirime girdi

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Bu cilt bakım rutinlerine dikkat! Geceleri uykudan önce cilt bakımını bozan 5 yaygın hata

Geceleri cilt bakımını bozan 5 yaygın hata!

Zamansız stil ipuçları: Her yaşta ve tarzda şıklığın anahtarı! Yaz ayında gardırobunuzu şekillendirin

Her yaşta ve tarzda şıklığın anahtarı!

Cildiniz sıcaklara hazır mı? Cildinizi 5 altın değerinde öneriler ile yaza hazırlayın

5 altın öneri ile cildinizi yaza hazırlayın

3 cilt bakım kürü tarifi: Evde doğal ve etkili çözümler! Cilt bakım maskesi tarifleri...

3 doğal cilt bakım kürü tarifleri...

Boyun ve dekolte bölgesi için sıkılaştırıcı bakım kremleri

Boyun ve dekolte bölgesi için sıkılaştırıcı bakım kremleri

Bu sene düğün makyajında "doğallık" kazanıyor! 2025 düğün makyajı trendleri

Bu yıl "doğallık" kazanıyor! İşte 2025'in düğün makyajı trendleri

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.