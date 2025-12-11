MAGAZİN

Bu akşam hangi diziler var? 11 Aralık Perşembe 2025 televizyondaki diziler

TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in bugünkü dizileri neler? Yayın akışında yer alan diziler haberimizde...

Bu akşam hangi diziler var? 11 Aralık Perşembe 2025 televizyondaki diziler

11 Aralık Perşembe 2025 akşamı ekrana hangi dizilerin geleceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu, günün en çok aranan başlıklarından biri oldu. TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in güncel yayın planları netleşirken, perşembe gününe damga vuracak yerli diziler ve yeni bölümleri izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu akşam televizyonda yayımlanacak dizilerin listesi ve detayları haberimizde…

TRT1

19:00 - 19:45
Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:45 - 20:45
Maç Önü
Maç öncesinde yaşanan gelişmeler ekrana geliyor. Oyuncuların, antrenörlerin görüşleri izleyiciye aktarılıyor.

20:45 - 23:00
Samsunspor - AEK Athens
Samsunspor ile AEK Athens, UEFA Avrupa Konferans Ligi grup maçında karşı karşıya geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber
Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15
Güller ve Günahlar
Berrak'ın hamilelik haberi de onu evde tutmak için çare olmaz. Serhat ve kızlar Berrak'ın evde kalmasını istemezler. Zeynep, Kader'i nasıl bir gelecek beklediğini öğrenmek için Tibet'e giderken Berrak eve dönebilmek için yepyeni bir planla Serhat'ın karşısına çıkar.

NOW

19:00 - 20:00
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 00:00
Halef
Yelduran ve Kordağlı, Urfa'daki iki büyük, köklü ailedir. Aralarındaki yıllardır süren husumet, Serhat ve Yıldız'ın evlenmesi üzerine yapılan bir akitle son bulmuştur. Ancak ailesinden uzak yaşayan ve İstanbul'da başarılı bir cerrah olan Serhat, bu evliliği hiçbir zaman istememiştir. Üstelik yakın zamanda yurtdışına yerleşme planı yapıyordur. Fakat Serhat'ın hayatı, Melek'le tanışınca tamamen değişir. Melek'e âşık olur ve onunla evlenip İstanbul'da yeni bir hayat kurmak ister. Ancak Serhat'ın Urfa'ya dönüşü, Melek de dahil olmak üzere herkesin hayatını kökten değiştirecektir.

SHOW TV

20:00 - 00:15
Veliaht
Seçimi Yahya'nın kazanmasıyla Esenler'de yeni bir dönem başlar. Timur'un ustaca kurduğu plan Zülfikar'a ihanet edenlerin maskelerini düşürür ve Karslı Konağı'nda geçmişe dair büyük bir yüzleşme yaşanır. Zülfikar'ın iktidarı devretmesiyle Timur'un önünde artık iki seçenek vardır: Tamirci Timur olarak evine ve annesine dönmek ya da Zafer Karslı olarak kalıp Esenler Otogarı'nda iktidar savaşına devam etmek...

STAR TV

19:00 - 20:00
Star Haber
Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15
Çok Güzel Hareketler 2
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan skeçleriyle ekrana geliyor.

ATV

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20
Kim Milyoner Olmak İster?
Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15
MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa
MasterChef Türkiye'de önceki yıllarda iz bırakmış efsane yarışmacılar yeniden mutfağa dönüyor. All Star Altın Kupa formatıyla eski sezonlara damga vurmuş yarışmacılar bir araya gelerek kıyasıya mücadele ediyor. MasterChef'teki hikayelerini tamamlamaya gelen eski sezonların efsane yarışmacıları mutfakta sınırları zorlayacak. Altın Kupa için tüm gözler yeniden MasterChef'te olacak.

Anahtar Kelimeler:
dizi yayın akışı bugün
