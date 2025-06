Bu akşam hangi diziler var? 11 Haziran Çarşamba 2025 televizyondaki diziler

Bu akşam TV'de hangi diziler var, hangi programlar yayınlanacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, Now TV yayın akışı listeleri inceleniyor. İşte konuya dair tüm merak edilenler... ### TRT1 ###

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:40

Çelik Yumruklar

Eski organizatör Charlie, hurda metalden kalitesiz robotlar yaparak geçimini sağlamaktadır. Sonunda dibe vurur ve kendisinden ayrı yaşayan oğlu Max ile şampiyonada yarışacak boksör bir robot yapıp, eğitmek üzere bir araya gelir. Bu vahşi arenada işler ciddiye bindikçe, Charlie ve Max bütün engellere rağmen, ringlere geri dönmek için son bir şans daha elde ederler.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Eşref Rüya

Eşref ve Nisan, duygularını itiraf edince dönüşü olmayan bir yola girerler. Yetimler tarafında Eşref'in başa geçişi için düzenlenecek merasim gündem olurken, Kadir her an ifşa olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çaresiz kalan Kadir, Çiğdem'in sinsi planlarına sığınmak zorunda kalır. Yeraltı dünyasındaki konumu ve Nisan'la ilişkisi arasında büyük bir ikilemde kalan Eşref, kararlarını alt üst edecek beklenmedik bir gelişme ile karşılaşır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:15

Dokunmayın Şabanıma

Şaban, kadınlar konusunda başarısız bir minibüs şoförü, Ökkeş ise tam bir hovardadır. İki eski asker arkadaşı olan Ökkeş ve Şaban'ın yolları nezarethanede kesişir. Şaban'ın askerlik arkadaşı, yüzünü bile görmediği bir kızla evlendirilmek üzeredir. Saf bir genç olan Şaban, arkadaşının isteği üzerine onun yerine geçer. Genç adam, kendini müstakbel geline damat olarak tanıtır. Ancak, gelin de aynı nedenlerden hizmetçisiyle yer değişmiştir. Böylece yanlış anlamalardan kaynaklanan komik olaylar birbirini izler.

SHOW TV

20:00 - 21:45

Üçkağıtçı

Ölen babasının mallarını satmak için Almanya'dan köyüne dönen Rıfkı tesadüfler sonucu bir ermişe dönüşür. Yağmur duasına çıkan köylüler için yağmur yağdırır, üfürükçülük yapar, evde kalmış kızların kısmetini açar. Bu arada Belediye Reisi seçimlerine adaylığını koyması istenir. Seçimleri kazanır ancak çok geçmeden üçkağıtçı olduğu ortaya çıkar.

21:45 - 23:45

Atla Gel Şaban

Niyazi her dar gelirli vatandaş gibi kıt kanaat geçinen, esnafla köşe kapmaca oynayan saf, iyi bir adamdır. Bir şirkette metin yazarı olarak çalışmaktadır. Bir yandan patronunun baskısı, diğer yandan kaynana zırıltısı, karısının ve çocuklarının bitmeyen istekleri yüzünden ne yapacağını şaşırır. Ama Niyazi'nin kendisinin bile farkında olmadığı müthiş bir yeteneği vardır. At yarışlarında 6'lıyı tam isabet tutturmaktadır. Mahalleli çılgınlar gibi at yarışı oynamaktadır. Ancak Niyazi 6'lıyı tutturduğu halde kuponları yatırmadığı için bir türlü para kazanamaz. Bu yeteneğini öğrenen yarış mafyası ona tahmin yaptırıp köşeyi dönmek için Niyazi'yi kaçırır. Ama Niyazi'ye ilham gelmesi için çok özel koşulların hazırlanması gerekmektedir.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Sahipsizler

Zehirlenme olayının arkasında Meryem'in olduğundan şüphelenen Azize, onunla yüzleşir. Torununun Devran ile mutlu olmasını isteyen Hamiyet, Azize'nin kınasını yapmak istediğini söyler ve hazırlıklar başlar. Meryem'e sahip çıkılmadığını düşünen Kevi Nine, Alazlara bu durumdan dolayı çok öfkelenir. Yaşanan onca zorluğa ve engellere rağmen birbirlerine ve sevgilerine sahip çıkan Azize ile Devran, baş başa kalabilmek için sabırsızdır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Güven Bana

Ekranların güvenilir ismi Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın ilk bölümünde yarışmacı koltuğunda Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve Avukat Rahmi Özkan yarışacak. Hafta içi her gün sabah kuşağında Anlı'yı yalnız bırakmayan Şevki Sözen ve Rahmi Özkan birbirlerine Güven Bana dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Bu ikili arasında para mı kazanacak yoksa güven mi? Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor. Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili Çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyecek.

TV8

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Yarışmada çeyrek final heyecanı! Aylardır süren zorlu mücadelenin ardından yarışmacılar finale bir adım daha yaklaşıyor.