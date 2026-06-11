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Bu akşam hangi diziler var? 11 Haziran Perşembe 2026 televizyondaki diziler

Bu akşam televizyon ekranlarında neler var? 11 Haziran perşembe akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. İşte tüm detaylar...

Bu akşam hangi diziler var? 11 Haziran Perşembe 2026 televizyondaki diziler
Öznur Yaslı İkier

11 Haziran perşembe akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
  • 20:00 - 22:00 2026 Dünya Kupası...

SHOW TV

  • 20:00 - 22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet

STAR TV

  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV

  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

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dizi yayın akışı bugün
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