Bu akşam hangi diziler var? 11 Mayıs Pazar 2025 televizyondaki diziler

Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği 11 Mayıs Pazar akşamı yayın akışı belli oldu. Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Star TV ve TV8 ekranlarında birbirinden iddialı diziler izleyiciyle buluşuyor.

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Teşkilat

Teşkilat başarılı bir hamleyle Kraliçe'yi ortadan kaldırır fakat ekip tehlikenin devam ettiğinin farkındadır. Altay uranyumların peşindeyken yeni bir saldırının planlandığını öğrenir. Korkut ve Hamdi de Ejder'in nerede saklandığını bulmaya çalışırlar. Bu sırada Akif Başkan'dan gelen emirle onlar Altay ile birlikte yapılacak saldırıyı önlemek için harekete geçerler. Altay tehlikeyi savuşturmaya çalışırken yeni düşman harekete geçer. Bu düşman hain planlar peşindeyken Altay'a gereken destek yetişecektir.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Demir Kadın: Neslican

Üç kez kanseri yenen bu mücadelede bir bacağını kaybeden, her şeye rağmen mücadelesine devam eden Neslican Tay'ın ilham veren yolculuğu.

NOW

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 23:30

Şakir Paşa Ailesi

Büyükada'daki görkemli köşkte, otoriter Şakir Paşa ve ailesine bağlı, fedakâr eşi İsmet Hanım'ın liderliğindeki aile, uzun süredir yurtdışında olan oğulları Cevat'ın dönüşüyle çalkalanır. Cevat, yanında İtalyan eşi ve bebeğiyle gelirken, bu ziyaret aile içinde eski hesapları ve derin çatışmaları gün yüzüne çıkarır. İsmet Hanım'ın sevinci ve Şakir Paşa'nın soğuk karşılaması, aileyi bekleyen büyük krizlerin habercisidir. Bu kavuşma, köşkün ihtişamlı duvarları ardında saklanan sırların ortaya çıkacağı yeni bir dönemin başlangıcıdır.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Deha

Devran, nihai planına ilerlerken Sofi'nin vurulmasıyla sarsılır ve intikam listesinin sırasını değiştirmek zorunda kalır. Cengiz'in muhbir olduğu bilgisini kullanarak İskender'i tuzağa çekmeye karar verir ve herkesi yanıltarak Sofi'nin intikamını tam da onun istediği biçimde almayı başarır. Karga, İmre'yle Devran konusunda yüzleşir. Fakat Devran bu yüzleşme haberini aldığında tozu dumana katar. Karga ile birbirlerine açıktan rest çekerler. Bu defa Devran, Karga'nın kurtulmasının mümkün olmadığı bir düşman edinmesini sağlamıştır. İskender ise Cesur ve Devran arasındaki ittifaktan şüphelenmeye başlar.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:30

Çok Güzel Hareketler 2

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan skeçleriyle ekrana geliyor. 6 yeni skeçle ekrana gelecek olan bölümün skeçleri şöyle: Eskisi Gibi Değilse, Benimle Tartışma 2, İşitme Cihazı, Trafik Polisi Çevirme, Toplumsal Goller, Aşkına Çilingir.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

O Ses Türkiye

O Ses Türkiye'de şampiyon belli oluyor. O Ses Türkiye finalistleri, şampiyonluk için son kez sahneye çıkıyor. Bu sezon yarışmayı kazanan kim olacak?