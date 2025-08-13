Bu akşam hangi diziler var? 13 Ağustos Çarşamba 2025 televizyondaki diziler

13 Ağustos 2025 çarşamba akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Başakşehir - Viking

Başakşehir ile Viking, UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turu maçında karşı karşıya geliyor.

19:55 - 21:15

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

21:15 - 22:00

UEFA Süper Kupa Özel

UEFA Süper Kupa final karşılaşması öncesinde yaşanan gelişmeler ekrana geliyor.

22:00 - 00:15

PSG - Tottenham

PSG ile Tottenham, UEFA Süper Kupa final maçında karşı karşıya geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:45

Thor: Ragnarok

Thor, şimdi güçlü çekici olmadan evrenin başka bir köşesinde hapis kalmış durumda. Ancak ciddi bir tehdit yaklaşıyor: Acımasız Hela'nın neden olacağı Ragnarok, kendi dünyasının yok oluşunu ve Asgard medeniyetinin çöküşünü tetikleyecek. Thor, Asgard'ı kurtarmak ve bu felaketi engellemek için zamana karşı yarışmak zorunda. Ama önce, ölümcül bir yarışmada eski müttefiki ve Yenilmezler ekibinden dostu Hulk ile başa çıkmak zorunda.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:30

Yetenek Sizsiniz

Türkiye'nin en özgün yeteneklerini keşfedecek ve herkesin kalbini çalacak bir kazanan bulmak için uğraşan jüri üyeleri arasında; Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alıyor, programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstleniyor.

SHOW TV

20:00 - 22:15

Küçük Esnaf

Mahalle çilingiri Berhudar, sakin bir yaşam süren biri olarak bilinir. Ancak bir gün, babasının tefecilerden aldığı borcu ödeyememesi sonucu, Berhudar kendini bir anda mafyanın 100 bin lira borçlandığı bir durumda bulur. Borcu nasıl ödeyeceği konusunda endişe içinde olan Berhudar, karmaşık bir çıkmazın içine düşer. Bu sıkıntılı durumda, genç ve güzel bir kadınla tanışması, Berhudar'ın hayatını daha da karmaşık hale getirir. Belki de bu kadınla yaşadığı karşılaşma, hem mafya borcuyla başa çıkma hem de kendi içsel sorunlarıyla yüzleşme sürecini tetikler.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:45

Ne Olacak Şimdi?

Kocası Şakir'in kendisini aldatmasına artık dayanamayan Nuran, boşanmaya karar verir. Nuran avukat olarak çocukluk arkadaşı Orhan'ı, kocası Şakir ise Özden'i tutar. İki avukat da mahkeme sırasında birbirlerinden hoşlanırlar ve sonrasında da evlenirler. Ancak evlilikleri hiç de bekledikleri gibi romantik gitmez... Özden'in sosyeteye yakın, batılı hayat tarzına alışamayan Orhan, yeni hayatını kendi yetiştiği Anadolu tarzı hayatla karşılaştırmaya başlar.

21:45 - 23:45

Öğrenci İşleri

Değerli bir arazi üzerinde bulunan, babadan kalma dersaneyi işleten Kısmet, maddi anlamda zor günler yaşar. Bin bir zorlukla işlettiği dersane üzerine müteahhit kardeşi İsmet ile sürekli restleşmektedir. İsmet dersanenin arsasını satın almaya çalışmaktadır ancak Kısmet her şeye rağmen işini sürdürmeye kararlıdır. Kısmet tüm çabalarına rağmen iflasın eşiğine gelir ve İsmet ile iddiaya girmek zorunda kalır. Buna göre eğer iddiayı kazanırsa İsmet dersanenin borçlarını ödeyecek ve ayrıca öğrencilerden birinin hastane masraflarını da karşılayacaktır. İsmet kazanırsa araziyi satın alacaktır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:50

Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün

John McClane 20 seneden fazladır New York emniyet güçlerine bağlı olarak hizmet veren ve terörist grupları yok etmesiyle ünlü bir polistir. Bu yüzden de dünyanın dört bir köşesindeki teröristlerin can düşmanıdır. Rus mafya lideri hapisten kaçınca McClane, rotasını Rusya'ya çevirir; Rus yeraltı dünyası ile olan tek bağlantısı ise Komorov adında bir Rus'tur. Fakat Amerikalıları pek de sevmeyen bu ülkede, gizli görev esnasında karşısında oğlu Jack'i görünce daha da şaşıracaktır. John, oğlunun sandığından daha yetenekli olduğunu ve Rus mafyasını köşeye kıstırmak üzere olduğunu fark eder. Aynı dönemde Sovyet Ordu Kuvvetleri de kontrolü ele geçirmeye çalışmaktadırlar.

21:50 - 23:50

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.