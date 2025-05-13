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Bu akşam hangi diziler var? 13 Mayıs Salı 2025 televizyondaki diziler

13 Mayıs 2025 salı günü televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte güncel Tv rehberi...

Öznur Yaslı İkier

13 Mayıs 2025 salı akşamı, televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Bu akşam evinde ailesiyle birlikte Tv keyfi yapmak isteyenler kanalların yayın akışı bilgilerini merak ediyorlar. İşte kanalların güncel Tv yayın akışı bilgisi...

TRT1

19:00 - 19:55
Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00
İddiaların Aksine
Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:15
Mehmed: Fetihler Sultanı
Mahkemeye çıkan Mehmed'in elinin kesilmesine hüküm verilmişti, ancak Hristo Osmanlı adaletini görünce davasından geri çekilir. Böylece Hristo'nun dönüşüm hikayesi başlar. Mehmed ise yeni bir dönemin başladığını vezirlerine bildirme niyetindedir, yeni usulü Çandarlı'ya anlatır. Fetihlerini de sürdürmek isteyen Mehmed artık yüzünü garba döneceğini duyurur. Şeyhülislam, Fatıma'yı Saltuk'a verir ve toy hazırlıkları başlar. Ancak şehre gelen beklenmedik yabancı, Fatıma'nın yeni bir maceraya girmesine sebep olur.

KANAL D

19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber
Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:15
Son Ültimatom
Karanlık geçmişi yüzünden kendisine bir gelecek de kuramayan bir adam, Jason Bourne... Hafızasını ve sevdiği tek insanı kaybetmiş biri olarak hayatta tek bir amacı kalmıştır: gerçek kimliğini ve geçmişini yeniden bulabilmek...

NOW

19:00 - 20:00
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:15
Ölümlü Dünya 2
Artık birer kanun kaçağı olarak yaşayan Mermer ailesinin her bir üyesi kendi sorunlarında boğulmuştur. Zafer'in örgütün eline düşmesi ise her şeyi tepetaklak eder. Oğluna kavuşmak isteyen Gazanfer, eski bir dostundan yardım ister. Bu sefer evlatlarını geri almak için son bir vurgun yapmaya kalkışacak olan Mermer ailesi, bile isteye arı kovanına çomak sokmaktadır.

SHOW TV

20:00 - 00:15
Bahar
Umay'ın ortadan kaybolması Bahar'ı şoke ederken bütün aileyi de endişeye sürükler. Umay'dan geriye yalnızca Bahar'a bırakılmış umutsuz bir mektup kalmıştır. Korku içinde kızlarını arayan aile, gelen beklenmedik bir haberle umutlanır. Ancak kısa sürede, bu umut yeni bir bilinmezliğe dönüşür. Herkes Umay'ın izini bulabilmek için seferber olmuşken, Peran'a kimliği belirsiz, yüzü tanınmaz halde olan genç bir kadın getirilir. Tüm bu yaşananlar ise Bahar'ın yeni ve kesin bir karar almasına neden olur. Nihayet Evren ve Bahar arasında beklenen büyük yüzleşme gerçekleşir.

STAR TV

19:00 - 20:00
Star Haber
Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:30
Kral Kaybederse
Kenan ve Handan arasında yaşanan beklenmedik gelişme, ikilinin ilişkisini yeni bir dönüm noktasına taşır. Özlem ise yaşadığı hayal kırıklığıyla kendi duygusal karmaşasına kapılır ve hayatının en önemli kararlarından birini vermek zorunda kalır. Diğer yandan, Kenan tarafından kendisine emanet edilen önemli bir görevi yerine getirmeye çalışan Fadi'nin peşini aksilikler bırakmaz ve bunun telaşını yaşar. Kaşif'in iyileşeceğine büyük bir umutla inanan Güllü'nün, kocasıyla ilişkisi ise günden güne daha sıcak bir hâl almaya başlar.

ATV

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20
Bir Gece Masalı
Canfeza'yı bulan ve Selim'in yaşadığını öğrenen Mahir bir süre güvenlik için köşkte kalmalarına karar verir. Öte yandan bıçak kemiğe dayanmıştır. Mahir, Kürşat'a zor bir seçim sunar. Canfeza'ya Selim Allame'nin yaşadığını söylemeyen Mahir; Kürşat'ın yardımıyla büyük bir operasyona hazırlanırken Canfeza'ya moral olsun diye onu dışarı çıkarır ve ikili gecenin sonunda evlerine döner. Ancak ertesi gün Ozan'a düzenlenen operasyonda Mahir'in büyük bir tuzağa çekildiğini öğrenen Asaf, ne yapacak? Zamanında Mahir'e ulaşabilecek midir?

TV8

20:00 - 00:15
Survivor 2025
Yarışmada bu akşam oynanacak düellolar izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Dokunulmazlık oyunundan sonra ada konseyinde buluşacak olan yarışmacılar kimlerin adını söyleyecek?

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