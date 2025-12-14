Bu akşam hangi diziler var? 14 Aralık Pazar 2025 televizyondaki diziler

Hafta sonunu dizi keyfiyle tamamlamak isteyen milyonlarca izleyici, “Bu akşam hangi diziler var?” sorusuna yanıt arıyor. 14 Aralık Pazar 2025 TV yayın akışında yer alan yerli diziler, yeni bölümler ve tekrar yayınlar netleşti. İşte bu akşam ekranlara gelecek dizilere dair merak edilen tüm detaylar…

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Teşkilat

Altay ve Hilal, yakaladıklarını sandıkları ajanın Rutkay'ın yanında ortaya çıkmasıyla büyük bir şok yaşarlar. Bu ajanın Rutkay'a ne aktardığını anlamaya çalışırken o, Altay'ı tehdit edip kapsülü getirmesi için yalnızca bir saat verir. Korkut, Bahar için endişelenirken bir yandan da Rutkay'ın planlarını öğrenerek onun oyunlarını çözmeye çalışır. Cevher ise bir kez daha kızını Hayat'tan korumanın peşindedir. Teşkilat, Altay sayesinde kapsüle çok yakındır. Ancak düşmanlar, Altay'ı köşeye sıkıştırıp kapsülü ele geçirmek için harekete geçer. Altay, kapsülü bulduğunu düşündüğü anda çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacaktır.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:45

Maymunlar Cehennemi: Savaş

Caesar ve onun liderliğindeki maymunlar, acımasız Albay'ın yönettiği insan ordusuyla büyük bir çatışmaya zorlanır. Maymunların hayal edilemez kayıplarından sonra Caesar, karanlık içgüdüleriyle mücadele eder ve türünün intikamını almak için kendi efsanevi macerasına başlar.

NOW

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 23:45

Sahtekarlar

Hidayet'in yetkilerini Ertan'a devretmesi, Bakizade kardeşlerde derin bir kırılma yaratır. Babalarının hayatı pahasına Ertan'ı koruması yetmezmiş gibi, şimdi bir de yönetimi ona emanet etmiştir. Bu, kardeşlerin Ertan ve Asya'ya karşı açıktan bir cephe almasına neden olur. Ertan ve Asya bu görevi her ne olursa olsun omuzlamaya kararlıdır.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Bahar

Hastaneyi sarsan patlamanın ardından yaşanan kayıp en çok Bahar'ı etkilerken, Rengin'in ölümden dönmesi kısa süren bir rahatlama yaratır. Ancak Rengin'in beklenmedik bir hasarla uyanması bu sevinci gölgede bırakır. Aynı anda Maral ve Aziz Uras'ın evlenme kararı tüm ailede şok etkisi yaratır; Bahar oğlunu bu karardan döndürmeye çalışırken, Umay'ın öfkesi işleri iyice içinden çıkılmaz hâle getirir. Yaşananlar Harun'un hem Bahar'la hem de Maral'la olan bağını bambaşka bir noktaya taşır. Bahar, Aziz Uras'ı bu evlilikten vazgeçirmeye uğraşırken, Seren çocuklarını korumak adına kimsenin ondan beklemeyeceği bir adım atar.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Hababam Sınıfı

Okulda öğretmen ve öğrencilerin hayatını cehenneme çeviren, okul kurallarının tanımayan, haylaz öğrencilerden kurulu sınıfı nam-ı diğer Hababam Sınıfı bu kez sert kayaya çarpıyor. İnek Şaban, Güdük Necmi, Damat Ferit Domdom Ali, Tulum Hayri, Hayta İsmail, okulun hizmetlisi Hafize Ana, Özel Çamlıca Lisesi’ne yeni atanan müdür muavini ve tarih öğretmeni Mahmut Hoca ile kendilerine has bir seremoni ile tanışırlar... Takma adıyla Kel Mahmut, daha ilk gün rengini belli eder ancak Hababam Sınıfı yeni muavine pabuç bırakmamaya kararlıdır. Mahmut Hoca, cezaları ile Hababamı dize getirmeye çalışırken insanlığı ile de onlara büyük yardımlarda bulunacaktır. Ancak Hababam Sınıfı’nın gözlerini intikam hırsı bürümüştür.

22:00 - 23:30

Alemde Bir Gece

Mutlu bir evliliği olan, etliye sütlüye karışmayan Ozan'ın eşi Elif birkaç gündür annesinin yanındadır, ertesi sabah dönecektir. Ozan evde tek başınayken çocukluk arkadaşı Tolga yanında bir kadın ve Fehmi'yle çıkagelir. Üniversitede okurken kanka oldukları büfeci Ati abilerini de peşine takmıştır. Ozan, Tolga'yı evden kovalamaya çalışırken, üstüne bir de karşı komşusu emekli başçavuş çatlak Eşref gelir. Ozan evdekilerin bir an önce gitmelerini beklerken, salonda maç izleyen Fehmi, oynadığı yasadışı bahis kuponuyla büyük para kazanınca heyecandan ölür. Ozan, Tolga ve Ati, cesetten kurtulma umuduyla Çatlak Eşref'in peşinden giderlerken, kendilerini çok daha büyük bir belanın içinde bulacaklardır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa

MasterChef Türkiye'de önceki yıllarda iz bırakmış efsane yarışmacılar yeniden mutfağa dönüyor. All Star Altın Kupa formatıyla eski sezonlara damga vurmuş yarışmacılar bir araya gelerek kıyasıya mücadele ediyor. MasterChef'teki hikayelerini tamamlamaya gelen eski sezonların efsane yarışmacıları mutfakta sınırları zorlayacak. Altın Kupa için tüm gözler yeniden MasterChef'te olacak.