Bu akşam hangi diziler var? 14 Ekim Salı 2025 televizyondaki diziler

TRT 1, Kanal D, Now TV, Show TV, ATV, Star TV ve TV8 ekranlarında bu akşam hangi diziler var...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:15

Mehmed: Fetihler Sultanı

Sarayda dengeler yeniden kurulur, gizli ittifaklar değişir, yürekler ile devlet aklı bir kez daha karşı karşıya gelir. Sadrazam Mahmud Paşa, Zağanos Paşa'yı yeniden divana aldırarak güç terazisini kendi lehine çevirmeye çalışır. Şehabeddin Paşa'nın üzerindeki baskı artarken, Mehmed'in iki eski lalası arasındaki sarsılmaz bağ yeniden sınanır. Ancak bu kez, geçmişteki bir seferin karanlık sırrı ortaya çıkmak üzeredir.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Güller ve Günahlar

Eşi ve kızlarıyla mutlu bir hayat süren Serhat Tecer'in dünyası, beklenmedik bir gerçekle altüst olur. Hayatının en büyük aşkı, eşi Berrak, büyük bir sır saklamaktadır: Bir çocuğu daha vardır Kader. Gerçeğin peşine düşen Serhat, adım adım iz sürerken yolu Zeynep ile kesişir. Dobra ve cesur tavrıyla dikkat çeken Zeynep, hiç ummadığı anlarda Serhat'ın en büyük destekçisi olur. Serhat, her ipucunun izini sürerken, Berrak'ın sırlarla örülü geçmişinin anahtarı karşısına hiç beklemediği bir yerden çıkacaktır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:30

Kıskanmak

Nüzhet ve Mükerrem'in tutkuyla öpüştüğünü gören Seniha, bu tutkunun ateşiyle herkesi yakmaya yemin eder. Bunun için Mükerrem'e onları daha da yakınlaştıracak bir iş teklif eder. Yarım bırakmak zorunda kaldığı okuluna yıllar sonra giden Seniha, dönem arkadaşı Aslıhan'dan öğrendiği bilgiyle sarsılır. Gerçeği öğrenmek için Selim hocayı bulması şarttır. Ancak Halit'in onu aradığını öğrenmesiyle işler iyice zorlaşır. Seniha, sınav günü Selim hocayı bulur ve hayatının bir günde el birliğiyle nasıl yok edildiğini öğrenir. Bu korkunç gerçek, abi kardeşi büyük bir hesaplaşmaya götürür.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Bahar

Seren'in büyük yüzleşmesinden sonra Bahar oğlu için üzülse de Seren'in yanında olmaya devam eder. Hastanede neler olduğu merak edilirken Harun, Maral ve Uras'ın durumunu gizlemeye çalışır. Çünkü Maral'la arasında asistan-hoca ilişkisinden fazlası vardır. Evren, bir hastası sayesinde kendi korkularıyla yüzleşir ve artık babalık konusunda kesin bir karara varır. Uras, Seren'e kendini affettirmeye çalışırken Bahar'dan destek bekler. Bahar oğluyla Seren arasında kalsa da yine Seren'i seçer.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Kral Kaybederse

Meryem'in ortadan kaybolması, Fadi tarafında büyük bir paniğe yol açar. Kenan, Fadi'nin yanında yer alarak Meryem'i bulmak için harekete geçer. Kenan'ın bu tavrı, Fadi'ye büyük bir güven ve destek verirken; aynı zamanda ona karşı olan hayranlığını da derinleştirir. Öte yanda, Handan ve Kenan cephesinde büyük bir kırılma yaşanırken; Neslihan ve Gül'ün uyarıları Kenan'da yankı bulur. Handan'a karşı bambaşka bir tavırla yaklaşan Kenan, herkesi şaşırtır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Gözleri KaraDeniz

Güneş'in geçirdiği kazanın ardından, tüm aile Rize'ye gelir. Güneş'in hayatının tehlikeye girmesi Mehmet ve Azil'i yeniden büyük bir çatışmaya sürükler. Kazanın nedeninin Mehmet olduğunu öğrenen Osman, bir kez daha Mehmet'e aileden uzak durmasını söyler. Bu süreçte hem aileden hem de Güneş'ten ayrı düşen Mehmet artık daha hırslıdır. Herkesten intikam alma yolunda Nermin'in yardımına ihtiyacı vardır..

TV8

20:00 - 21:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

21:15 - 21:45

Maça Doğru

Maç öncesindeki tüm gelişmeler ekrana geliyor. Oyuncuların, antrenörlerin görüşleri izleyiciye aktarılıyor.

21:45 - 23:45

Türkiye - Gürcistan

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Gürcistan ile karşı karşıya geliyor.