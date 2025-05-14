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Bu akşam hangi diziler var? 14 Mayıs Çarşamba 2025 televizyondaki diziler

14 Mayıs 2025 çarşamba günü televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte güncel Tv rehberi...

Öznur Yaslı İkier

14 Mayıs 2025 çarşamba akşamı, televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Bu akşam evinde ailesiyle birlikte Tv keyfi yapmak isteyenler kanalların yayın akışı bilgilerini merak ediyorlar. İşte kanalların güncel Tv yayın akışı bilgisi...

TRT1

19:00 - 19:55
Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00
İddiaların Aksine
Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:25
Koca Bebek Joe
Bebekken koruma altına alınıp büyütülen goril Joe, artık dağlarda yaşamaktadır. Bir doğal yaşam parkına taşınması söz konusu olunca macera başlar.

KANAL D

19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber
Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15
Eşref Rüya
Eşref, kimseye boyun eğmeyeceğini göstererek Nusret'e karşı büyük bir hamle yapmıştır. Nisan, kariyeri için yakaladığı fırsatı Eşref uğruna tepmeyi göze alsa da ileride onu daha büyük sürprizler bekler. Yetimler'in aşiretle olan kavgası yeraltı dünyasının büyüklerini rahatsız etmeye başlayınca iki taraf için de beklenmedik bir gelişme olur. Bu sırada Yakup Baba'nın giderek kötüleşen durumu, Yetimler'de köklü değişikliklerin olacağının habercisidir.

NOW

19:00 - 20:00
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 00:15
Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
Civan hayatının son yedi ayında yaşadığı kötü olayları ve öğrendiği acı gerçekleri unutmuştur. Leyla, Civan'ın unuttuğu gerçekleri söyleyip söylememe arasında kalır. Nur, Civan'ın hafızasını kaybetmesiyle rahat bir nefes alırken, bir zamanlar babasıyla yaşadığı yalının kendisiyle kurduğu irtibat sonrasında zor anlar yaşayacaktır. Gerilimin doruğa çıktığı finalde Yıldız ailesi Hatice'nin büyük sırrıyla yüzleşirken, Civan hafızasındaki boşlukları tamamlamak üzeredir.

SHOW TV

20:00 - 00:15
Güldür Güldür Show
Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00
Star Haber
Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:30
Sahipsizler
Samet'in umutla beklenen ameliyatında işler ters giderken, bu beklenmedik durum herkesi büyük bir korkuya sürükler. Ameliyat parasını denkleştirmeye çalışan Cevdet, çareyi tefeciden borç almakta bulur. Ancak bu borç, onu tehlikeli bir girdabın içine çeker. Hakkını almak için Vahap'a karşı daha da bilenen Fırat, Alaz soyadında da gözü olduğunu açıkça ortaya koyar. Aşiret içinde Devran hakkında yayılan rahatsız edici söylentiler Alazları öfkelendirirken, Devran'ın çocuk sahibi olma konusundaki ısrarı, Azize ile arasındaki gerilimi tırmandırır.

ATV

19:00 - 19:45
ATV Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:45 - 20:45
Finale Doğru
Kupa öncesi yorumlar ve değerlendirmeler...

20:45 - 22:50
Trabzonspor - Galatasaray
Trabzonspor ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası final maçında karşılaşıyor. Maç, Gaziantep Stadyumu'nda oynanıyor. Müsabakayı Cihan Aydın yönetiyor.

TV8

20:00 - 00:15
Survivor 2025
Yarışmada akşam oynanacak düellolarda adaya veda eden isim kim olacak? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Dokunulmazlık oyunundan sonra ada konseyinde buluşacak olan yarışmacılar kimlerin adını söyleyecek?

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