Bu akşam hangi diziler var? 15 Eylül Pazartesi 2025 televizyondaki diziler

15 Eylül Pazartesi 2025 akşamı TV izleyicilerini birbirinden heyecanlı diziler bekliyor. TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TV8 ve diğer kanallarda yayınlanacak diziler, sürükleyici hikayeleri ve ünlü oyuncu kadrolarıyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek. İşte bu akşam televizyonda izleyebileceğiniz dizilerin tam listesi ve saatleri.

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:30

Cennetin Çocukları

İskender, özünde iyi bir çocuk olsa da sokaklarda, yetimhanelerde, hapishanelerde büyür. Hep bileğinin gücüyle ayakta kalır, karşısına çıkan her engelle savaşır. Ancak yolu bir gün Arafköy'e düşer ve asıl gerçeğin duvarların ardında olduğunu fark eder. Ege'nin sımsıcak kıyılarında, cennetten bir parça gibi duran bu kasabada İskender, geçmişin izlerini sırtında taşır. Kâmil olma yolunda sınanırken, aradığı sevgiyi ve özlemi burada bulur. Cennet Ana, Ayşecik, Oltacı Bayram, Aylak Adem ve herkese el uzatan Doktor Gönül onun hayatına dokunur.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Uzak Şehir

Cihan'la Alya, tüm engellere rağmen birbirlerine duydukları aşka sahip çıkarak konağa geri dönerler. Mine cephesinde ise öfke, Sadakat'inkinden farksızdır. Tehditlerinin hafife alındığını gören Mine, hırsının ateşiyle Alya'ya yönelir. Öte yandan Şahin ile Nare'nin gizlice evlenmesi, Albora ailesinde adeta bir deprem yaratır. Cihan, Nare'nin bile bilmediği o sırrı ortaya döker. Ecmel ise özgürlüğün tadını çıkarırken, Albora'ların nefesini kesmeye yemin eder. Aile içindeki kargaşayı fırsata çeviren Ecmel, kendi safındaki isimleri çoğaltmak için adımlarını hızlandırır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Recep İvedik 6

Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağrılmaktadır. Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak Konya'ya doğru yola koyulur. Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya'da bulur. Seyahat acentesinin hatası sonucu Kenya'ya gelen Recep ve Nurullah, Türkiye'ye geri dönmenin yolunu arar. Bilmedikleri bir coğrafyada bulunan Recep ile Nurullah, kendilerini birden iki düşman yerli kabilenin arasında bulur. Kendisine has yöntemlerle içinde bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep'in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelir.

SHOW TV

20:00 - 22:45

Veliaht

Otogardaki eski gücünü kaybetmeye başlayan ve oğlu yerine geçecek bir veliaht arayan Zülfükar Karslı'nın yolu babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur ile kesişir. Bu karşılaşma başta Zülfikar Karslı'nın oğlu Zafer, kızları Kudret, Derya ve Cennet olmak üzere herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Otogara Zafer Karslı olarak adım atan Timur, Zafer'in karısı Reyhan ile de karı koca rolü yapmak zorundadır. Ancak oyun zamanla gerçeğe dönüşecek, Karslı Konağı'ndaki iki tutsak Timur ve Reyhan yalanlarla örülü bu dünyada aşkları için savaşmak zorunda kalacaklar.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 01:00

Dizi

Star TV'nin sevilen yerli dizileri tekrar bölümleriyle ekrana geliyor.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

20:00 - 22:45

Hızlı ve Öfkeli 8

Suça bulaşmış olan ekip artık sakinleşmiş ve suçtan uzak bir hayat yaşamak istediklerine karar vermişlerdir. Dom ve Letty balayındadır ve Brian ile Mia da emekli olmuştur. Ekibin geri kalanı da temize çıkınca normal hayatlarına geri dönerler. Ancak gizemli bir kadın olan Chiper, Dom'u kandırarak suça ve yakınlarının ihanetine sürüklediğinde, ekip daha önce karşılaşmadığı bir sınavla yüzleşecektir.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.