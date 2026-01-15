Bu akşam hangi diziler var? 15 Ocak Perşembe 2026 televizyondaki diziler

15 Ocak perşembe akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
TRT1
- 19:00 - 19:45 Ana Haber
- 19:45 - 21:45 Miraç Gecesi
KANAL D
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 21:30 Miraç Kandili Özel
STAR TV
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 22:00 Greenland: Son Sığınak
ATV
- 19:00 - 19:45 ATV Ana Haber
- 19:45 - 20:30 Kupa Günlüğü
- 20:30 - 22:50 Beşiktaş - Keçiörengücü
