MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bu akşam hangi diziler var? 15 Ocak Perşembe 2026 televizyondaki diziler

Bu akşam hangi diziler var? 15 Ocak 2026 perşembe akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik..

Bu akşam hangi diziler var? 15 Ocak Perşembe 2026 televizyondaki diziler
Öznur Yaslı İkier

15 Ocak perşembe akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

  • 19:00 - 19:45 Ana Haber
  • 19:45 - 21:45 Miraç Gecesi

KANAL D

  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 21:30 Miraç Kandili Özel

STAR TV

  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:00 Greenland: Son Sığınak

ATV

  • 19:00 - 19:45 ATV Ana Haber
  • 19:45 - 20:30 Kupa Günlüğü
  • 20:30 - 22:50 Beşiktaş - Keçiörengücü
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Halit Ergenç ticarete atıldı! 2 ton sattı Halit Ergenç ticarete atıldı! 2 ton sattı
Ödül töreninde ortaya çıktı! Herkes onu konuştuÖdül töreninde ortaya çıktı! Herkes onu konuştu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
dizi yayın akışı bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.