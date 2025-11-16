Bu akşam hangi diziler var? 16 Kasım Pazar 2025 televizyondaki diziler

Pazar akşamlarını ekran başında geçirmek isteyen izleyiciler, “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 16 Kasım Pazar 2025’te TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV ve TV8 gibi popüler kanallar yeni bölümleriyle dikkat çeken dizileri izleyicilerle buluşturuyor.

Haftanın son gününde reyting mücadelesi yeniden kızışırken, izleyiciler de sevdikleri yapımları kaçırmamak için güncel yayın akışını inceliyor. İşte 16 Kasım Pazar 2025 televizyon yayın akışı ve bu akşam ekrana gelecek diziler…

TRT1 ###

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Teşkilat

Altay projeyle ilgili detaylara ulaşmaya çalışırken babasıyla ilgili büyük bir gerçeği öğrenir. Hayat'ın yönlendirmesiyle hareket eden Rutkay Hilal'le birlikte belirtilen konumdayken, Altay ve ekip ise Rutkay ile karşı karşıya gelmek üzeredir. Korkut, Bahar'ın hayatındaki kişi olarak Cevher'in karşısına çıkar. Cevher şaşkınlığını atlatsa da öfkesi dinmez. Korkut'u büyük bir yüzleşme beklemektedir. El yazmasını Altay sayesinde ele geçiren Teşkilat yeni bilgilere ulaşır. Bu bilgiler onlara Kleopatra kod isminde birini işaret eder. Altay operasyon için harekete geçerken onu bekleyen büyük tehlikeden habersizdir.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Güller ve Günahlar

Kader, annesinin etkisi ile Tülay ve Erkan'ın yanına geri dönmüştür. Zeynep, Tecerlerin evinden ayrılarak Kader'i geri almaya uğraşırken Serhat da kızları ile konuşup Berrak'ı evden göndermenin yollarını arar. O sırada Can'dan gelen bir telefon Serhat'ı yine bir seçim yapmaya zorlar.

NOW

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 23:30

Sahtekarlar

Ertan ve Asya'nın aynı çatı altında çalışmasını isteyen Hidayet, onlardan Kadir'in ölümünü birlikte araştırmalarını da istemiştir. İkisi de kendi başlattıkları oyunda mahsur kalmıştır. Beraber bir çıkış yolu bulmak zorundadırlar. Bunun için de önce birbirlerine güvenmek İçlerinde, farkında olmadan yeşeren aşka da yenilerek bir kez olsun birbirlerine güvenmeyi seçerler. Ama Ertan, Asya'nın oyununu; Asya ise Ertan'ın sırrını çözmek üzeredir.

SHOW TV

20:00 - 23:15

Bereketli Topraklar

Adalet ve güç arasında filizlenen aşkın hikayesi...

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:30

Çarpıntı

Aras ile Serkan'ın karşı karşıya geldiği silahlı çatışma büyük bir felakete dönüşür. Ortalığın karışmasıyla birlikte Solak Rıza ve adamları duruma müdahale eder; bu sayede Aras ve Aslı kaçmayı başarır. Ancak hiçbir şey bitmiş değildir. Reyhan, öfke içinde Halit'in yanına gidip hesap sorarken, Aslı'dan gelen telefonla kısa bir rahatlama yaşar. Fakat Serkan'ın vurulduğunu öğrenince endişesi yeniden artan Reyhan, Halit'e belli etmeden oradan uzaklaşmaya çalışır. Bu süreçte Aras, hiçbir şey olmamış gibi kaçıp Aslı'yı geride bırakmaya niyetli değildir. Bu sebeple Figen, Aras'ı ikna etmesi için Aslı'dan yardım ister; ikili birlikte kaçıp yeni bir hayat kurma hayalleri kurarken; hastaneden çıkan Serkan ise intikam için peşlerine düşer.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.