Bu akşam hangi diziler var? 16 Mayıs Cuma 2025 televizyondaki diziler

16 mayıs 2025 cuma akşamı, televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Bu akşam evinde ailesiyle birlikte Tv keyfi yapmak isteyenler kanalların yayın akışı bilgilerini merak ediyorlar. İşte kanalların güncel Tv yayın akışı bilgisi...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:15

Bir Zamanlar İstanbul

Ali ve arkadaşlarının uzun zamandır hazırlandıkları münazarada rakipleri Ali'nin sesini hayranlıkla dinlediği Seher'dir. Birbirine rakip iki genç hayatlarının iç içe geçeceğinden habersiz etkili bir tartışma yapar. Bu dikkat çekici münazara sonucunda okul yönetimi ikiliyi bir makale yazmak için bir araya getirir. Öte yandan, silah ticaretine başlayan Kenan Gencer'in adamı Celal, depo olarak kullanılmak üzere için İlyas Usta'nın çalıştığı atölyeyi almak ister. İlyas Usta'nın hayır cevabı kabul edilmez ve bir saldırı gerçekleştirilir.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Arka Sokaklar

20 yaşlarında zengin bir ailenin oğlu olan olan Erdi kız arkadaşı tarafından dolandırılır. Ekibimiz bu kızın peşine düşer ve büyük bir çeteyle karşı karşıya kalır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:00

Ailenin Şerefi

Hayatı boyunca ailesini arayan Şeref'in ailesinin onu bulmasıyla bütün hayatı değişir. Şeref aslında Midyat'ın önde gelen ailelerinden birinin çocuğudur. İftira yüzünden babası cezaevine atılan Şeref, ailenin başına geçip babasını cezaevinden çıkarmaya çalışırken başına birbirinden komik olaylar gelir.

22:00 - 23:45

Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Kızılcık Şerbeti

Işıl'ın ipini çektiğini düşünen Nursema, onun tarafından yapılan akıllı bir hamleyle iyice köşeye sıkışacaktır. Ailesiyle arası iyice açılan Nursema gittikçe yalnızlaşırken kocası ile olan problemler de gün yüzüne çıkmaya başlar. Ömer ve Kıvılcım'ın nikâh yenilemeye gittikleri gün Metehan'ın bıçaklı saldırıya uğraması herkesi derinden sarsar. Başta Ömer ve Leman olmak üzere herkes hem şokta hem de çok üzgün bir haldedir. Sonunda Sevtap'ın rüyaları gerçek olmuştur, şarkısına klip çekilir. Meri'yi evden göndermeyi kafasına koyan Işıl, işe Nilay'ı, Mustafa ve Meri konusunda işleyerek başlar. Planı tıkır tıkır yürür ve sonunda amacına ulaşır.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Organize İşler

Süpermen Samet, bir gün Asım Noyan'la tanışır. Asım, işinin ehli, usta çırak eğitiminden mezun, prensip sahibi bir dolandırıcıdır. Yusuf Ziya Ocak, hem sosyolog hem de yazardır. Nuran Ocak ise üniversitede fizik profesörüdür. Üniversiteli Umut da çiftin biricik kızlarıdır. Duralmaz Kardeşler ise bambaşka dünyanın insanlarıdır. Sayko Tugay, Pepe Silvio, Suskun Üzeyir, Teneke Mahalleli İzzet Ayna, gizli kumarhane sahibi Altındiş Selahattin ve daha birçok kanun dışı şahsiyet vardır İstanbul'un organize işlerinde... Herkes bazen kurtarılmaya muhtaç, bazen kurtarıcıdır. Kimin kimi kurtardığının, kimin kimden arakladığının tam belli olmadığı İstanbul'da tüm işler organizedir. Hal böyle olunca, koskoca Süpermen bile İstanbul'da görevini layıkiyle yerine getiremez ve üstelik dayak bile yer.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:20

Gizli Karargah

Dünyayı kurtaran süper kahraman Muhafız'ın bir numaralı hayranı olan Charlie'nin babası ile arası pek iyi değildir. Çünkü babası iş yüzünden onu hep ihmal etmekte, verdiği sözleri tutmamaktadır. Charlie bir gün arkadaşları ile evde takılırken babasının gizli karargahını keşfeder. Babası aslında hayranı olduğu Muhafız'dır. Charlie ve arkadaşları Muhafız'ın güç kaynağını yanlışlıkla aktive edince yayılan sinyallerden karargahın yerini bulan düşmanlar, karargaha saldırırlar. Muhafız, her şeyden habersiz, dünyanın bir ucunda görevdedir. Charlie ve arkadaşları, Muhafız'ın güç kaynağının peşinde olan düşmanları tek başlarına alt etmek zorundadırlar.

TV8

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Büyük mücadelenin yaşandığı Survivor 2025'te All Star ve Gönüllüler takımları karşı karşıya geliyor. Kendilerine verilen sınırlı erzak ile ayakta kalmaya çalışan yarışmacılar büyük ödüller için mücadele ediyor. All Star takımında yarışacak isimler; Adem Kılıççı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Serenay Aktaş, Yağmur Banda, Zeynep Alkan. Gönüllüler takımında yarışacak isimler ise; Adilhan Numan, Batuhan Gökgöz, Kaan Kazgan, Mevlüt Koçak, Dilşah Kurt, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni.