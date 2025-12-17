Bu akşam hangi diziler var? 17 Aralık Çarşamba 2025 televizyondaki diziler

17 Aralık çarşamba akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 22:10

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2

Ejderhalar ve Vikingler, Berk adasında 5 yıldır barış içinde yaşamaktadır. Astrid ve arkadaşları, son zamanların favori oyunu olan ejderha yarışları sırasında gizemli bir mağara keşfederler. Mağaraya girdiklerinde, yıllardır uyumakta olan vahşi bir sürü ejderhayı da uyandırmış olurlar. Kısa süre içinde korkunç bir savaş patlak verir. Hiccup ve Toothless ise tekrar barışı sağlamak için inanılmaz bir mücadele vermeye başlarlar.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Eşref Rüya

Katilin peşinde olan Eşref, garda Nisan'la karşılaşınca şaşkına döner. Karşılaşmalarının üzerine Nisan'ın katil tarafından kaçırılması Eşref'i büyük bir krizin içine sürükler. Bu sırada Eşref yüzünden işleri iyice kötüye giden Kadir, operasyonu devam ettirebilmek için riskli bir adım atar. Fakat Kadir'in bu hamlesi, başına beklemediği kadar büyük işler açacaktır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 00:00

Sakıncalı

Süreyya, Gonca'nın evinin taranmasıyla peşinde kim olduğunu bulmaya çalışacaktır. Bu esnada Çetin onu korumak için gelir ama Süreyya'nın korkusu yoktur, Çetin'den işin içinde kimlerin olduğunu ve oğlunun katilini öğrenmek ister ama Çetin isim vermez. Diğer yandan Nazım, Çetin'in Memduh'un gözünden düşmesi için büyük bir oyun oynar. Çetin ise Süreyya'nın evini kimin taradığını bulmak için Memduh'un karşısına çıkar. Çetin, Faysal ve Nazım'ın teknelerine polis baskın yapar. Gonca'nın ve Kiraz'ın da yanına gelmesiyle Süreyya, Nazım'ın oynadığı oyunu çözer ve oğlunun intikamını için yola çıkar. Finalde ise Süreyya Nazım'ı, Faysal'ı ve Çetin'i şok edecek bir eyleme geçecektir.

SHOW TV

20:00 - 21:45

Sahte Kabadayı

Kemal, pişmaniye satarak geçimini sağlayan saf bir delikanlıdır. Bir gün babasının ünlü bir kabadayı olduğunu öğrenir. O andan itibaren de yaşamı tamamen değişir. Bir karıncayı bile incitmekten korkan Kemal, birden kendini bitirim kabadayıların arasında bulur. Onu koruyan tek şey tesadüfler ve şansıdır.

21:45 - 23:30

Avanak Abdi

Abdi, duvarlara film ya da şarkıcı afişleri yapıştırarak hayatını kazanan saf bir delikanlıdır. Bir gün afişini gördüğü şarkıcı Nevin Şenses'e aşık olur. Ancak bilmediği bir şey vardır... Mafya babası Barut Osman da Nevin'e aşıktır. Abdi, aşkı için Barut Osman'a kafa tutar. Şansı ve zekası yardımıyla Barut Osman'ı yenmeyi başarır.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:30

Sahipsizler

Bala ve Rıfat, altı çocuklarıyla birlikte bir ormanda küçük ama mutlu bir hayat kurmuştur. Her şey yolunda gidiyor derken geçmişten çıkıp gelen acımasız bir düşman, bu güzel ailenin mutluluğunu paramparça eder. Azize, Zeliha, Cemo, Fidan, Samet ve Balım Anne ve babalarını kaybeden çocuklar, peşlerindeki adamlardan kaçarken kendilerini bir kamyonun kasasında İstanbul'a doğru giderken bulurlar. Fakat tüm hayatlarını ormanda geçiren çocuklar için İstanbul büyük, bilinmez ve çok tehlikelidir.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kuruluş Orhan

Orhan Bey, Osman Bey'in hayalini gerçekleştirmek için dokuz yıldır Bursa'yı muhasara etmektedir. Bursa ise güçlü tekfuru Saroz ve yenilmez komutanı Flavius sayesinde çelik bir kale gibi korunmaktadır. Orhan Bey bütün zorluklara rağmen Bursa'nın kapılarını açacak hamleyi yapmak için harekete geçer. Orhan Bey'in bu hamlesi nelere sebep olacaktır? Toplanacak toydan çıkacak kararın Bursa'nın sonu olacağını söyleyen Osman Bey, ordugahtaki bütün beyleri toya çağırır. Orhan Bey'in önünde büyük bir toy sınavı vardır. Beyler yeni bir komutanla muhasaraya devam etmek istediklerini söylerler. Şahinşah Bey vazifeye talip olur. Toyun ortasına bomba gibi düşen bu talebe Osman Bey ne cevap verecektir? Şahinşah'ın niyetini anlayan Orhan Bey ne yapacaktır?

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa

MasterChef Türkiye'de önceki yıllarda iz bırakmış efsane yarışmacılar yeniden mutfağa dönüyor. All Star Altın Kupa formatıyla eski sezonlara damga vurmuş yarışmacılar bir araya gelerek kıyasıya mücadele ediyor. MasterChef'teki hikayelerini tamamlamaya gelen eski sezonların efsane yarışmacıları mutfakta sınırları zorlayacak. Altın Kupa için tüm gözler yeniden MasterChef'te olacak.