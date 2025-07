Bu akşam hangi diziler var? 17 Temmuz 2025 televizyondaki diziler

17 Temmuz 2025 perşembe akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 23:00

Gönül Dağı

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitler sunuluyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:15

Şirinler 2

Şirinler'in başının belası olan kötü kalpli büyücü Gargamel, Haylazlar adlı Şirinlere benzer bir grup yaratık yaratır. Yine tek amacı, kendisini çok güçlü yapacak Şirin özüne ulaşmaktır. Fakat yapay değil ancak gerçek bir Şirin'in özünün işine yarayacağını fark eder. Dahası Şirine, Şirin Baba’nın kendisini Haylazlar'dan gerçek bir Şirin’e dönüştürdüğü büyünün formülünü bilmektedir. Gargamel bunu öğrenince hemen Şirine'nin peşine düşer ve onu Paris'e kaçırır. Paris'te dünya onu çok başarılı bir sihirbaz olarak tanımıştır, milyonların sevgilisi olmuştur. Şimdi Şirin Baba'nın önderliğindeki Şirinler yine insan dostları Patrick ve Grace ile işbirliği yaparak Şirine'yi kurtarmaya çalışacaklardır. Acaba tüm Şirinler Köyü’nün doğum gününü unuttuğunu sanan Şirine, kendisine ilgi gösteren bu yeni ailesinden ayrılmayı isteyecek midir?

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Çift Kişilik Oda

Kaan Sevil'i otelden göndermeyi başarmıştır. Nilüfer ise Kaan'ın da onu kendi planı dahilinde kullandığını düşünür. Kaan, Nilüfer'in kendisi hakkındaki düşüncelerini değiştirmeye karar verir fakat Nilüfer bir an önce otelde müşteri temsilcisi olup Kaan'dan uzaklaşmaya çalışmaktadır. Birlikte hazırladıkları bir etkinlik onları iyice yakınlaştırır ve Kaan'ı kıskançlık krizine sokar.

SHOW TV

20:00 - 00:00

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:45

Hababam Sınıfı Güle Güle

Doğulu bir aileden gelen edebiyat hocası Mehmet Bülbül'ün tayini Özel Çamlıca Lisesi'ne çıkar. Öğrenciler ilk başta yeni gelen hocalarına yukarıdan bakarlar. Mehmet Hoca, ilk başta bu duruma aldırış etmese de daha sonra ailesinin küçük görülmesine dayanamaz. Bu arada Hafize Ananın kızı Ayşegül de okulda okumaktadır. Ancak fakirliğinden utanan Ayşegül, annesinden köşe bucak kaçmaktadır. Mehmet Hoca, diğer öğrencileriyle olduğu gibi Ayşegül ile de da yakından ilgilenir ve onun sorunlarını çözmesine yardımcı olur. Mehmet Bülbül'ün tayini de başka bir okula çıkar.

21:45 - 00:00

Hokkabaz

İskender ve Maradona, hokkabazlık-sihirbazlık yaparak geçimlerini sağlayan iki arkadaştır. Başları derde girince İstanbul'dan kaçmak zorunda kalan ikili, bir turne düzenleyerek Anadolu'ya gider. Yanlarına İskender'in huysuz babası Sait'i de alarak, büyük bir risk altına girdiklerini çok geçmeden anlarlar. Çünkü Sait, oğlu İskender'e karşı pek sevecen bir baba değildir. Ancak birlikte çıktıkları turneyle birlikte, üçlü arasında sıra dışı bir ilişki gelişir.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye önlüğünü korumak için kıyasıya yarışacak olan yarışmacılar final turunda şeflere yemeklerini beğendirmeye çalışacak. Hangi yarışmacılar MasterChef Türkiye'ye devam edecek?