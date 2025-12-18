Bu akşam hangi diziler var? 18 Aralık Perşembe 2025 televizyondaki diziler

18 Aralık perşembe akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 23:00

Savaş Gemisi

Teğmen Alex Hopper, Amerikan donanmasına bağlı John Paul Jones gemisinde görev yapmaktadır. Ağabeyi Stone Hopper ise USS Sampson’un kaptanıdır. Alex, orduda fizyoterapist olarak çalışan Sam ile nişanlıdır; Sam’in babası ise her iki kardeşin de komutanı olan Amiral Shane'dir. Bu ekip, dünyayı tehdit eden üstün bir güce karşı denizden, karadan ve havadan verilen zorlu bir direnişin parçası olur.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Mandıra Filozofu

Mustafa Ali'nin içinde yaşadığı dünya düzenine karşı koyduğu tavır, onu Muğla'nın Çökertme Köyü’nün yakınlarında, ıssız bir kulübede yaşamaya kadar götürür. Felsefe bölümü mezunu olan Mustafa Ali, burada doğayla iç içe, modern hayatın getirisi olan her şeyden uzak bir yaşam sürer ve zamanının tamamına yakınını kitap okuyarak geçirir. Çalışmaya ise kesinkes karşıdır. Cavit ise kurnaz ve çalışkan bir iş adamıdır ve yeni projesi için Çökertme Köyü’ne gelir. Amacı Mustafa Ali'nin sahip olduğu araziyi satın alıp, yerine kazanç getirecek bir butik otel yaptırmaktır. Ne var ki İstanbul'dan gelen bu beklenmedik konuğun hayatı Mustafa Ali ile tanıştıktan sonra eskisi gibi olmayacaktır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 00:00

Halef

Serhat'ın ani boşanma kararının ardında yatan gerçeği öğrenen Melek, ilişkilerini bu noktaya sürükleyen kişinin kim olduğunu öğrendiğin de büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Melek'i bekleyen tek süpriz bu değildir. Nergis'in, Melek'in gerçek babasının Ziyan olduğunu öğrenmesi, işleri iyice karıştırır. Bu büyük sırrın ortaya çıkmasını istemeyen Sultan ve Meryem Nergis'i susturmak için harekete geçer.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Veliaht

Timur'un eve dönüşü, Ayşe'nin sevinci kadar derin bir hesaplaşmayı da beraberinde getirir. Zafer'in öz babası Arnavut Saim'i öldürmesi, Kudret'te büyük bir şok yaratır. Elinden alınan kimliğini geri almak için geçmişine dair tüm izleri silmeye kalkan Zafer, Reyhan'a korku dolu anlar yaşatır. Beyazıt'tan duyduklarıyla sarsılan Yahya kontrolünü kaybederken, yıllardır gizemini koruyan yara bantlarının altındaki harfler yavaş yavaş açığa çıkmaya başlar. Zülfikar'ın koltuğuna veliaht sıfatıyla oturan Timur'u büyük bir tehlike bekler, Esenler'e yaklaşan karanlığın ıslığı artık duyulmaktadır.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:30

Çok Güzel Hareketler 2

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan skeçleriyle ekrana geliyor.

ATV

19:00 - 19:45

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:45 - 20:30

Kupa Günlüğü

Kupa karşılaşmalarının öncesinde ve sonrasında takımlarla ve puan durumuyla ilgili değerlendirmeler...

20:30 - 22:50

Galatasaray-RAMS Başakşehir

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında RAMS Başakşehir'le karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa

MasterChef Türkiye'de önceki yıllarda iz bırakmış efsane yarışmacılar yeniden mutfağa dönüyor. All Star Altın Kupa formatıyla eski sezonlara damga vurmuş yarışmacılar bir araya gelerek kıyasıya mücadele ediyor. MasterChef'teki hikayelerini tamamlamaya gelen eski sezonların efsane yarışmacıları mutfakta sınırları zorlayacak. Altın Kupa için tüm gözler yeniden MasterChef'te olacak.