Bu akşam hangi diziler var? 18 Kasım Salı 2025 televizyondaki diziler

18 Kasım 2025 salı akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:15

Mehmed: Fetihler Sultanı

Zeynel'in kaybıyla sarsılan Osmanlı ocağı, Sultan Mehmed'in kararlı duruşuyla yeniden kenetlenir. Mehmed, Kanımızı yerde koymayacağız! diyerek intikam yeminini ilan ederken, Kurtçu ve Bali Bey arasındaki gerginlik yerini Pontus'a karşı ortak bir hedefte birleşmeye bırakır. İçeride yaşanan beklenmedik yüzleşmeler, dışarıdaki düşmanlıkların gölgesinde şekillenirken eski hesaplar kapanır, yeni ittifaklar doğar.

KANAL D

19:00 - 01:45

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:30

Kıskanmak

Seniha, gerçek babasının Orhan Erden olduğunu duyunca, bundan emin olmak ister. Nalan, yaşadığı kötü olayın ardından hamile olduğunu öğrenir. Bu haber Nalan'ı çok mutlu ederken Mükerrem ve Nüzhet için büyük şok olur. Nüzhet, Halit'in Şevket ailesiyle iş ilişkilerini bitirmeyi başarır. Seniha, Nüzhet'ten gizli yaptırdığı DNA testinde kardeş olduklarını sanır. Ancak annesi ve abisine yenilmeye niyeti yoktur. Annesini en hassas yerinden vurur. Nalan için tam her şey yolunda giderken, öyle bir gerçekle yüzleşir ki dünyası altüst olur.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Bahar

Bahar ve Harun'un aynı odada uyanması tüm evde şok etkisi yaratır. Bu beklenmedik durum, Bahar'ın ilişkilerinde büyük bir kırılmaya yol açarken Harun, duygularıyla baş etmeye çalışır. Ancak Bahar'ın dikkati hızla Evren'e yönelir; çünkü Evren'in Naz ve bebekle ilgili şüpheleri giderek büyüyen bir krize dönüşmektedir. Naz çıkmazdayken onun ve Maral'ın attığı adımlar ortamı daha da gerer. Üstelik Maral, Seren'in meydan okumasına da boyun eğmeye niyetli değildir.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Kral Kaybederse

Fadi'yi görmeye gittiğinde evi boş bulan Kenan; Fadi'nin taşındığını ve numarasını değiştirdiğini öğrenince büyük bir panik yaşar. Bir yandan Ozan'la yaşadığı krizi çözmeye çalışırken bir yandan da Fadi'yi bulmak için harekete geçer. Ancak kontrol duygusu giderek elinden kaymaktadır. Bu süreçte Fadi, ailesiyle yeni hayatına başlar. Yeni evine yerleşir, hızla bir işe başvurur ve kabul edilir. Kenan'ın gölgesinden uzak, kendi düzenini kurmaya çok yakındır. Handan ise Kenan'la yollarını ayırmaya kesin olarak karar verir.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Gözleri KaraDeniz

Azil ve Mehmet'e kurulan pusuda Sado ağır yaralanır; Azil kendi kanını vererek onu hayata döndürür ve aralarındaki bağ daha da güçlenir. Osman, saldırının ardında Konseyin olduğunu gösteren izlere ulaşırken, Azil'in sorguya aldığı tetikçinin ortadan kaybolması büyük bir soru işareti yaratır. Güneş, Mercan'ın mektubunu Azil'e söyleyip söylememek arasında sıkışır; evlilik için gerekli rapor süreci ise ikiliyi hem yakınlaştırır hem de üzerlerindeki baskıyı artırır. Bu sırada Sado'nun geçmişle ilgili itirafı Havva'yı derinden sarsar ve hem kendi hayatını hem de sevdiklerini yeniden sorgulamasına neden olur.

TV8

19:45 - 22:45

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.