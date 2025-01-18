Bu akşam hangi diziler var? 18 Ocak 2025 Cumartesi güncel TV yayın akışı!

Cumartesi akşamı televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin olduğu merak ediliyor. 18 Ocak cumartesi akşamı Kanal D'de Uzak Şehir, NOW TV'de Leyla: Hayat, Aşk, Adalet, SHOW TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de Sahipsizler dizileri ekrana gelecek. İşte, Güncel TV yayın akışı bilgisi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?



Bu akşam Kanal D'de Uzak Şehir dizisi tekrar bölümü yayınlanacak.

Star Tv'de Sahipsizler dizisi tekrar bölümü ile ekrana gelecek.

Show Tv'de Güldür Güldür Show yayınlanacak.

Now Tv'de ise Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... dizisi ekrana gelecek.

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Can Borcu

12:45 Kuruluş Osman

16:00 Zembilli

19:00 atv Ana Haber

20:00 Can Borcu

00:20 Bir Gece Masalı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Annem Ankara

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:15 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Sucu Kamil

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Ayrıcalıklı Rotalar

12:50 Dizi

14:45 Sen Ağlama İstanbul

16:45 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

22:45 Direniş Karatay

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

02:00 Siyah Kalp

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

16:00 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

23:30 Şakir Paşa Ailesi

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

20:00 MastetChef Türkiye / Final

00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim