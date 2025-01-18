Bu akşam hangi diziler var? 18 Ocak 2025 Cumartesi güncel TV yayın akışı!

Cumartesi akşamı televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin olduğu merak ediliyor. 18 Ocak cumartesi akşamı Kanal D'de Uzak Şehir, NOW TV'de Leyla: Hayat, Aşk, Adalet, SHOW TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de Sahipsizler dizileri ekrana gelecek. İşte, Güncel TV yayın akışı bilgisi...
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam Kanal D'de Uzak Şehir dizisi tekrar bölümü yayınlanacak.
Star Tv'de Sahipsizler dizisi tekrar bölümü ile ekrana gelecek.
Show Tv'de Güldür Güldür Show yayınlanacak.
Now Tv'de ise Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... dizisi ekrana gelecek.
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
12:45 Kuruluş Osman
16:00 Zembilli
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
00:20 Bir Gece Masalı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Annem Ankara
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Sucu Kamil
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
12:50 Dizi
14:45 Sen Ağlama İstanbul
16:45 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
22:45 Direniş Karatay
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
02:00 Siyah Kalp
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:30 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
16:00 Kızıl Goncalar
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
23:30 Şakir Paşa Ailesi
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
20:00 MastetChef Türkiye / Final
00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim
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