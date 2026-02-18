MAGAZİN

Bu akşam hangi diziler var? 18 Şubat Çarşamba 2026 televizyon yayın akışı

TV yayın akışı 18 Şubat 2026 listesi belli oldu. “Bugün TV’de ne var?” sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu akşam Eşref Rüya, Yeraltı, Kuruluş Orhan ve Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümüyle ekranda olacak. İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1 ve Now TV yayın akışı…

Çiğdem Berfin Sevinç

TV yayın akışı 18 Şubat 2026 açıklandı. Bu akşam televizyon ekranlarında sevilen diziler ve yarışma programları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki bu akşam hangi diziler var? Survivor 2026, Eşref Rüya, Sahipsizler…

TRT1

  • 20:00 Vefa Sultan

KANAL D

  • 20:00 Eşref Rüya

SHOW TV

  • 20:00 Tur Rehberi

STAR TV

  • 20:00 Sahipsizler

ATV

  • 20:00 Kuruluş Orhan

NOW

  • 20:00 Yeraltı

TV8

  • 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

