Bu akşam hangi diziler var? 19 Ekim Pazar 2025 televizyondaki diziler

TRT1, Kanal D, ATV, Show TV, NOW TV, Star TV ve TV8 ekranlarında bu akşam hem yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek dramalar hem de reyting rekortmeni yapımlar yer alıyor. “Bu akşam hangi diziler var?” diye merak edenler için 19 Ekim Pazar TV yayın akışını sizler için derledik.

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Teşkilat

Teşkilat'a yenilen düşman boş durmaz. Rutkay, karşılık olarak yeni bir saldırı planlar. Altay ve ekip ise bu saldırıyı bertaraf etmek için harekete geçer. Bahar'ın annesini hayal olarak gördüğünü öğrenen Korkut, onun yaşadıklarıyla yakından ilgilenir ve yaralarını sarmaya çalışır. Bir taraftan da Ejder ve Hamdi ile birlikte liman ihalesi için hamle yapar.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Güller ve Günahlar

Zeynep, bulduğu ipucu konusunda Serhat'ın kardeşi Cihan Tecer ile iş birliği içine girer. Bu arada Serhat da tüm bunlardan habersiz kendi bulduğu izleri takip etmektedir. Berrak'ın başucuna bırakılan beyaz zambağı görünce aradığı kişiye yaklaştığını düşünür. Bir süre sonra çiçeği bırakanın kim olduğunu öğrenir. Hissettiği şey öfkenin yanında büyük bir acıdır! Cihan'dan gelecek haberi bekleyen Zeynep, Serhat'ın nereye gittiğini öğrendiğinde artık çok geçtir!

NOW

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 23:15

Sahtekarlar

Kadir'in ardında bıraktığı gerçekle Ertan'ın dünyası ters yüz olmuştur. Köklerini ve gerçeğini kaybeden Ertan, annesini bulabilmek uğruna, kurduğu oyuna devam etmeye karar vermiştir. Sıradaki adım ise Asya ile Hidayet Bakizade'nin tanışmasıdır. Asya'yı bu görüşmeye hızla hazırlamak zorundadır. Ama Asya'nın öngörülemezliği her ikisini de tehlikeye atacak kuvvettedir. Asya, Hidayet Bakizade'yi kızı olduğuna ikna edebilecek midir?

SHOW TV

20:00 - 22:15

Düğün Dernek 2: Sünnet

İlk filmde oğlunun düğününü yapan İsmail, bu kez torununun sünnet düğünü için kolları sıvar. Ekip tekrar bir araya gelir ve işler iyice karışır. Sünnet düğünü şehir çapında bir hadise halini almıştır. İşler sarpa sarar ve acele düğüne aşk bile karışır.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:30

Çarpıntı

Yaşanan büyük trajedinin ardından ortalık tamamen karışır. Emre ve Aslı hastanede yüzleşirken, konuşmalarına kulak misafiri olan Reyhan, Aslı ile Aras arasında geçen her şeyi öğrenir. Öte yandan, Aras ve Emre'nin kavgasına sebep olan olayın Aslı'dan kaynaklandığını öğrenen Figen, net bir şekilde Aslı'yı uyarır ve oğlundan uzak durmasını söyler. Figen, Reyhan'dan Aslı ile ailesi arasında bir seçim yapmasını isteyince, Reyhan evi terk etmek zorunda kalır. Gideceği yer ise Aslıların evidir.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Programda bu akşam takım kaptanı belirleme oyunu oynanacak. Takım kaptanları kimler olacak? Kaptanlar takımlarına hangi yarışmacıları seçecek?