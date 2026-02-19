Bu akşam hangi diziler var? 19 Şubat Perşembe 2026 televizyondaki diziler

19 Şubat 2026 perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.23 İstiklal Marşı

06.25 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

07.20 Kalk Gidelim

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.20 Seksenler

14.15 Vefa Sultan

15.30 Kur'an'ın Mesajı

16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19.05 Ana Haber

19.45 İddiaların Aksine

19.50 Maç Önü

20.45 Fenerbahçe - Nott'm Forest | UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması



23.00 Shkendija - Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması

01.00 Vefa Sultan

03.10 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04.55 Sahur Bereketi

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:00 Gelinim Mutfakta

18:00 Bir Ramazan Akşamı

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri



00:15 Arka Sokaklar

02:00 Beyaz'la Joker

03:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht



00:15 Bekir Köse İle Ramazan Geceleri

02:00 Kızılcık Şerbeti

05:00 Bahar

ATV YAYIN AKIŞI

06:40 Zembilli

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?



00:20 Kuruluş Orhan

02:45 HZ. Muhammed: Allah'ın Elçisi / Yabancı Sinema

03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sefirin Kızı

09:30 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:30 Nur Viral İle Sen İstersen

17:15 En Güzel Bölüm

17:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Sevdiğim Sensin



00:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

02:00 Sefirin Kızı

03:30 Dr. Selman Okumuş İle Mukabele

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

17:45 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Halef: Köklerin Çağrısı



00:00 Yeraltı

02:45 Şevkat Yerimdar

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru İle 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım / Canlı

12:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm



00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım