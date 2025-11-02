Bu akşam hangi diziler var? 2 Kasım Pazar 2025 televizyondaki diziler

Pazar akşamı televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler için 2 Kasım 2025 yayın akışı belli oldu. Bu akşam TRT1’den Kanal D’ye, Show TV’den TV8’e kadar birçok kanal, izleyicilerine keyifli dizi seçenekleri sunuyor. Sevilen yapımlar, yeni bölümler ve heyecan dolu sahnelerle ekranlarda olacak. İşte bu akşam kaçırmamanız gereken diziler ve yayın saatleri.

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Teşkilat

Düşman, Teşkilat'ı oyalamak için otelin dışında bir silahlı saldırı düzenleyip sığınakta bulunan oyuncaklardaki bombayı tetiklemeyi hedefler. Onların planını anlayan Altay ise patlamaya engel olmak için hızlıca harekete geçer. Dizdar'ın Korkutları kurşun yağmuruna tuttuğu esnada Bahar da geçmişini hatırlayıp fenalaşır. Korkut bir yandan Dizdar'ı etkisiz hale getirmeli diğer yandan da Bahar'a yardım etmelidir.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Güller ve Günahlar

Serhat, Hayal'in öğrendikleri ile alt üst olurken Cihan ise Ebru'nun beklenmedik hamlesi ile uğraşmaktadır. Berrak'la ilgili gelen yeni bir bilgi Zeynep ve Serhat'ı harekete geçirirken Tibet'in onlar için planladığı şeyden haberleri yoktur. Serhat, yeni bir bilginin peşinde koşarken hastaneden gelen haberle bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

NOW

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 23:45

Sahtekarlar

Ertan ve Asya ayarladıkları gibi çıkmayan DNA sonuçları karşısında hayrete düşer. Bu durum Hidayet'i çok sevindirir, beklediği kızına kavuşmuştur artık. Hidayet'in çocukları için ise durum tam tersidir. Bu aile içinde bir savaş ilanı demektir.

SHOW TV

20:00 - 22:30

Bereketli Topraklar

Adana'nın bereketli toprakları, yıllardır süren bir sessiz savaşın gölgesindedir. Bölgenin iki köklü ailesi Bereketoğulları ve Karahanlılar bir zamanlar kanla çizilen sınırlarını korumak için suskunluğa gömülmüştür. Ancak bu sessizliğin bozulması an meselesidir. Bu düzene karşı dimdik duran Ömer Bereketoğlu, ailesinin mirasını ve toprağın onurunu korumak için mücadele eder. Fakat Adana'ya yeni tayini çıkan idealist savcı Nevin'in gelişiyle birlikte tüm dengeler değişir. Bölgenin kendi yazılı olmayan kurallarından rahatsız olan Nevin, güçlü ailelerin kurduğu çarpık düzeni tehdit eder. Karahanlı cephesinde ise yıllardır bastırılmış bir öfke yeniden uyanır. Zehra Karahanlı, ailesine yapılanların karşılığında suskunluğa gömülen babası Cemal'e öfke duymuş, Bereketoğlu ailesine bedelini ödeteceği günü beklemiştir. Salih Bereketoğlu'nun dönüşü ve Karahanlıların kızı Fatma'yla yakınlaşması, yıllar önce küllenmiş düşmanlığı yeniden alevlendirir. Ömer için artık üç cepheli bir savaş başlar... Topraklarını elinden almak isteyenlerle, Karahanlı Zehra'nın harlanan düşmanlığıyla ve kendi vicdanının duvarlarını zorlayan Savcı Nevin'le...

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Çarpıntı

Aslı'nın Alkan ailesine katılması, hem kendi hayatında hem de evde büyük bir sarsıntı yaratır. Reyhan'ın onu özgürleştirme bahanesiyle yaptığı iyilik, kısa sürede büyük bir fırtınaya dönüşür. Hülya, kızını parayla kaybetmenin utancıyla yüzleşirken; Sezin ve Murat kardeş içgüdüsüyle Aslı'yı eve geri getirmeye kararlıdır. Bu süreçte Sezin, ablasının geri dönebilmesi için tehlikeli bir yola girer. Paraya ihtiyacı vardır ve bunu elde etmek için göze alacağı şeyler, sonrasında üç kardeşin kaderine direkt olarak etki edecektir.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.