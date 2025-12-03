Burcu Özberk'in acı günü! Dedesini gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurladı

Güneşin Kızları, Afili Aşk, Aşk Mantık İntikam ve Ruhun Duymaz gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Burcu Özberk dedesinin vefatıyla sarsıldı.

Burcu Özberk'in 88 yaşındaki dedesi Cumhuriyet Yıldızlar, beyin kanaması nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yıldızlar'ın cenazesi, Vişnelik Mahallesi'ndeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'ne getirildi.

Cenaze törenine oyuncu Burcu Özberk'in yanı sıra, Yıldızlar'ın akrabaları ve çok sayıda seveni katıldı.

Helallik alınması sonrası öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cumhuriyet Yıldızlar'ın cenazesi, Asri Mezarlıkta gözyaşları arasında defnedildi.