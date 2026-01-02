MAGAZİN

Bu akşam hangi diziler var? 2 Ocak Cuma 2026 televizyondaki diziler

Bu akşam hangi diziler var? 2 Ocak 2026 cuma akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik..

Öznur Yaslı İkier

2 Ocak 2026 cuma akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55
Ana Haber

19:55 - 20:00
İddiaların Aksine

20:00 - 23:15
Taşacak Bu Deniz

KANAL D

19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber

20:00 - 22:45
Pi'nin Yaşamı

SHOW TV

20:00 - 22:45
Aile Arasında

STAR TV

19:00 - 20:00
Star Haber

20:00 - 21:45
Sev Kardeşim

ATV

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber

20:00 - 22:20
Evde Tek Başına

