Bu akşam hangi diziler var? 20 Temmuz Pazar 2025 televizyondaki diziler

TRT 1, Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV (eski FOX), TV8 ve diğer popüler kanallarda bu akşam hangi yapımların ekranlarda olacağını öğrenmek isteyenler için güncel ve detaylı dizi listesi...

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:20

Pamuk Prenses ve Avcı

Kötü kalpli kraliçe sonsuz güç için yeryüzünde kendisinden daha güzel olan tek kişiyi, Pamuk Prenses'i ortadan kaldırmak için yetenekli avcıyı zorla görevlendirir. Fakat Pamuk Prenses'in insanlığı karanlıktan kurtaracak güce ve seçilmişliğe haiz olduğunun farkında değildir. Kendisini öldürmeyen avcıdan savaş sanatı eğitimi alan prenses, şimdi halkını karanlıktan kurtarmak için mücadele eder.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Aytaç Can'ın sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Kuralsız Sokaklar

Sınırların ötesinde gezinen Mert Öztürk, kimsenin gidemediği yerlere gidiyor.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:15

Kırk Yalan

Sadık, Halime'nin babasını ikna etmiştir ve sonunda sevdiği kızla evlenebilecektir. Sadık'ın çocukluk arkadaşları kutlama için düğünden önce Pınarhisar'a gelirler ve kına gecesi buluşup kendi aralarında bir kutlama yapmaya karar verirler. Masadakiler mezeleri beğenmeyince Tahsin arkadaşlarına Afrika armudu marulayı ikram eder. Marula meyvesini yiyen herkes hayatlarının en kötü ve en komik sarhoşluğunu yaşarlar. Bundan sonra Pınarhisar'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

SHOW TV

20:00 - 22:15

Deliha 2

Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha’nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır. Büyük umutlarla çalışmaya başlayan Zeliha, hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir?

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:45

Çok Güzel Hareketler 2

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan skeçleriyle ekrana geliyor.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.