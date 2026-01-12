MAGAZİN

Jennifer Lawrence’ın “çıplak elbisesi” olay oldu: Hayranları ikiye bölündü

Jennifer Lawrence, 2026 Altın Küre Ödülleri’nde giydiği transparan “çıplak elbise” ile sosyal medyada eleştirilerin odağına yerleşti. Oyuncunun tarzı gecenin en çok konuşulan konular arasına girdi.

Jennifer Lawrence’ın “çıplak elbisesi” olay oldu: Hayranları ikiye bölündü

2026 Altın Küre Ödülleri’ne damga vuran isimlerden biri Jennifer Lawrence oldu. 35 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, gecede tercih ettiği iddialı “çıplak elbise” görünümüyle hem büyük ilgi gördü hem de yoğun eleştirilerin hedefi haline geldi.

Los Angeles’taki Beverly Hilton Oteli’nde düzenlenen törende kırmızı halıya çıkan Lawrence, Givenchy’nin kreatif direktörü Sarah Burton imzası taşıyan, neredeyse tamamen transparan bir elbise giydi.

Pembe, fildişi ve yeşil tonlarında çiçek işlemeleri bulunan elbise, cesur tasarımıyla gecenin en çok konuşulan kombinlerinden biri oldu.

İki çocuk annesi olan Lawrence, objektiflerin ilgi odağı olurken kırmızı halıda hâlâ güçlü bir stil ikonu olduğunu gösterdi. Ancak sosyal medyada herkes aynı fikirde değildi. Pek çok kullanıcı, oyuncunun neredeyse çıplak görünümünü sert sözlerle eleştirdi ve tartışma kısa sürede büyüdü.

Bazı eleştirmenler, “Yine mi çıplak elbiseler?” yorumunu yaparken, bir başka kullanıcı ise “Birisi Jennifer Lawrence’a artık 25 yaşında olmadığını söylesin” ifadelerini kullandı. Hatta bazı paylaşımlar, üslubu nedeniyle tepki çekti.

"ZATEN ÇIPLAĞIM"

Buna karşın Lawrence’ı savunan hayranlar da vardı. Bir takipçi, “Jennifer Lawrence kesinlikle muhteşem görünüyor” diyerek oyuncuya destek verdi.

Lawrence, tören sonrası ET’ye verdiği röportajda konuyla ilgili esprili bir dil kullandı. After party’lere katılacağını söyleyen oyuncu, “Takılacağım. Zaten çıplağım, bari devam edeyim,” dedi.

Altın Küre Ödülleri Jennifer Lawrence
