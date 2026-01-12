Uzak Şehir bu akşam var mı? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman?

Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? sorusu, dizinin sıkı takipçileri tarafından arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Kanal D ekranlarında her Pazartesi yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Uzak Şehir, bu hafta da gündemde.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerini paylaştığı dizi; aşk, aile bağları ve dram dolu hikâyesiyle dikkat çekiyor. Peki, Uzak Şehir 5 Ocak 2026 Pazartesi Kanal D yayın akışında var mı? Yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek? İşte detaylar ve güncel Kanal D yayın akışı…

UZAK ŞEHİR KAÇTA?

Uzak Şehir 45. bölüm bu akşam ekrana gelecek. Hem Ozan Akbaba'nın eşinin sağlık durumu hem de yılbaşı arasından sonra ekrana dönmeye hazırlanan Uzak Şehir 12 Ocak akşamı saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Kanal D yayın akışında da dizinin yeni bölümü yer alıyor.