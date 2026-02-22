Bu akşam hangi diziler var? 22 Şubat Pazar 2026 televizyondaki diziler

Pazar akşamını evde geçirmek isteyen milyonlarca izleyici, “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını arıyor. 22 Şubat 2026 Pazar günü televizyon kanallarında yayınlanacak diziler belli oldu. Sevilen yapımlar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, reyting yarışında hangi dizinin öne çıkacağı da şimdiden merak ediliyor. İşte 22 Şubat Pazar 2026 televizyondaki diziler ve detaylar…

TRT1

19:05 - 20:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat KANAL D

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Beyaz'la Joker

STAR TV

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 23:30 Çok Güzel Hareketler 2

ATV

19:35 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 22:45 Aynı Yağmur Altında

SHOW TV

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Rüya Gibi

NOW TV

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Sahtekarlar