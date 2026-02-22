MAGAZİN

Bu akşam hangi diziler var? 22 Şubat Pazar 2026 televizyondaki diziler

22 Şubat Pazar 2026 TV yayın akışı merak konusu oldu. Bu akşam hangi diziler var, hangi yapımlar yeni bölümüyle ekrana geliyor? Pazar akşamı televizyon ekranlarında yayınlanacak diziler ve saatleri izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Bu akşam hangi diziler var? 22 Şubat Pazar 2026 televizyondaki diziler

Pazar akşamını evde geçirmek isteyen milyonlarca izleyici, “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını arıyor. 22 Şubat 2026 Pazar günü televizyon kanallarında yayınlanacak diziler belli oldu. Sevilen yapımlar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, reyting yarışında hangi dizinin öne çıkacağı da şimdiden merak ediliyor. İşte 22 Şubat Pazar 2026 televizyondaki diziler ve detaylar…

TRT1

  • 19:05 - 20:00 Ana Haber
  • 20:00 Teşkilat

    KANAL D

  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Beyaz'la Joker

STAR TV

  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 23:30 Çok Güzel Hareketler 2

ATV

  • 19:35 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 22:45 Aynı Yağmur Altında

SHOW TV

18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Rüya Gibi

NOW TV

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Sahtekarlar

