Bu akşam hangi diziler var? 23 Ağustos Cumartesi 2025 televizyondaki diziler

23 Ağustos 2025 cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:00

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin serisinin üçüncü ve final filmi, Hıçgıdık ile Dişsiz’in sarsılmaz dostluğunu merkeze alırken, değişen fantastik dünyada ejderhaların kaderini bir kez daha gözler önüne serer. Artık Berk Adası’nda vikingler ve ejderhalar uyum içinde yaşamaktadır. Ancak köyün yeni şefi Hıçgıdık’ın sadık dostu Dişsiz, Gecenin Öfkesi adıyla bilinen gizemli ve büyüleyici bir ejderhaya ilgi duymaya başlar; bu ilgi, ikisinin de yaşamını değiştirecek gelişmelerin habercisidir.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 21:45

Hep Yek: Düğün

Başlarından macera eksik olmayan Altan ve Gürkan, kendilerini yine birbirinden zorlu durumların içerisinde bulur. İstanbul'dan kaçan ikili, İç Anadolu'nun en büyük mafyasının kızını kaçırır. Peşlerine düşen mafyadan kurtulmaya çalışan Altan ve Gürkan, bu süreçte ortalığı birbirine katar. İçine düştükleri durumdan kurtulmaya çalışırlarken onları büyük bir sürpriz beklemektedir.

21:45 - 23:45

Katakulli: Tuzak

Kemal ve İsabel evlenirler. Artık içinde hırsızlık olmayan mütevazı bir hayat yaşayacaklardır ama huylu huyundan vazgeçmez. Mr. And Mrs. Smith benzeri, birbirlerinden saklayarak hırsızlık yapmaktadırlar. Ancak bu ikili hayatları ortaya çıkar ve çift tekrar yeminler ederek hırsızlıktan vazgeçer. Ta ki Rocco yeniden karşılarına çıkana kadar...

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:30

Müstakbel Damat

Sema ile Hasan evlenme planları yapan bir çifttir. Bunu için harekete geçen Hasan, Kıbrıslı bir ailenin kızı olan Sema'yı istemek için İstanbul'dan Kıbrıs'a doğru yola koyulur. Ancak damat adayı Hasan'ın Kıbrıs'a ayak basması, huzur dolu ada hayatının alt üst olmasına neden olur. Bu zamana kadar adada sakin bir yaşam süren aile, telaşlanınca ortalığı birbirine katan bir adam olan Hasan yüzünden birbirinden tuhaf durumlarla karşı karşıya kalır.

SHOW TV

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Borderlands

Borderlands, kötü şöhretli kaçak Lilith'in Pandora adlı gezegene geri dönmesiyle başlıyor. Lilith'e tehditkâr bir görev verilir: Eski paralı asker Roland, patlayıcı uzmanı Tiny Tina, koruyucu Krieg, çılgın bilim insanı Tannis ve esprili robot Claptrap gibi farklı karakterlerle bir araya gelerek güçlü bir ittifak kurmak. Bu sıra dışı ekip, yalnızca zorlu bir görevi üstlenmekle kalmaz, aynı zamanda derin bir dostluk da geliştirir. Onların misyonu, kudretli bir adam olan Atlas'ın kayıp kızını bulmak ve korumaktır. Ancak işler göründüğü kadar basit değildir; çünkü bu genç kız, evrenin kaderini değiştirebilecek büyük bir güce sahiptir.

22:00 - 00:00

Borderlands

Borderlands, kötü şöhretli kaçak Lilith'in Pandora adlı gezegene geri dönmesiyle başlıyor. Lilith'e tehditkâr bir görev verilir: Eski paralı asker Roland, patlayıcı uzmanı Tiny Tina, koruyucu Krieg, çılgın bilim insanı Tannis ve esprili robot Claptrap gibi farklı karakterlerle bir araya gelerek güçlü bir ittifak kurmak. Bu sıra dışı ekip, yalnızca zorlu bir görevi üstlenmekle kalmaz, aynı zamanda derin bir dostluk da geliştirir. Onların misyonu, kudretli bir adam olan Atlas'ın kayıp kızını bulmak ve korumaktır. Ancak işler göründüğü kadar basit değildir; çünkü bu genç kız, evrenin kaderini değiştirebilecek büyük bir güce sahiptir.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Sonsuz Fırtına

Deneyimli dağcı Pam Bales, Washington Dağı'nın zorlu yamaçlarında ilerlerken ani bir değişimle karşılaşır. Devasa bir kar fırtınası hızla yaklaşmaktadır. Zirveye ulaşmak yerine, artan tehlike ve öngörülemeyen hava koşulları karşısında geri dönmeye karar verir. İniş planını uygulamaya koyduğu sırada, yolda mahsur kalmış bir adamla karşılaşır.

22:00 - 00:00

Çin Seddi

Barutu bulup Avrupa'ya götürebilmek amacıyla Uzak Asya’ya gelen bir kervan önce bir çetenin, sonra da gizemli bir canavarın saldırısına uğrar. Ekipten sadece William ve Pero hayatta kalır. William, kendilerine saldıran canavarın kolunu koparmayı başarmıştır. İkili daha sonra Çinli askerler tarafından esir alınıp karargâha götürülürler. Burada, karşılaştıkları canavarın 'taotie' adlı çok güçlü ve aynı zamanda akıllı bir yaratık olduğunu, her 60 yılda bir Çin Seddi'ne saldırdıklarını ve yakın zamanda gelmesi beklenen yeni bir saldırı için hazırlıklar yapıldığını öğrenirler. William ve Pedro, barutu bulma göreviyle canavara karşı savaşmak arasında sıkışırlar.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye'de bu akşam bireysel aday belirleme oyunu oynanacak.