Bu akşam hangi diziler var? 23 Kasım Pazar 2025 televizyondaki diziler

Bu akşam televizyonda dizi keyfi başlıyor! 23 Kasım 2025 Pazar günü TRT1’den Star’a, Show TV’den Kanal D’ye kadar pek çok kanal, izleyicilere farklı türlerde diziler sunuyor. Akşam saatlerinizi renklendirecek yayınları kaçırmamak için tüm kanallardaki dizi programlarını sizler için derledik. Hangi diziler ne zaman, hangi kanalda, işte detaylar!

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Teşkilat

Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir. Deneyimli istihbaratçı Mete Bey öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurt içi ve yurt dışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve resmen ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:45

Titanik

Titanic adlı dev transatlantik'in yolcuları arasında Avrupa'da birkaç yıl geçirdikten sonra Amerika'ya dönmekte olan, Jack adlı genç bir ressam ile nişanlısı ve annesiyle seyahat eden Rose adlı genç bir kız da vardır. İki genç, şans eseri tanışır ve aralarındaki sınıf farkına aldırmaksızın yakınlaşır. 1912'de Titanic, birkaç saat süren ve geminin sulara gömülmesiyle son bulan, hazin olayların başlamasına neden olacak buz dağına çarpar.

NOW

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 00:00

Sahtekarlar

Asya nikah masasında çaresizce oturmaktadır. Tek umudu Ertan'dadır. Ertan ise hiç beklemediği bir darbeyle sarsılmış; Asya'ya uzanması gereken el, hayat tarafından tutulup geri çekilmiştir. Asya, kaçınılmaz sonuna doğru eli kolu bağlı, adeta göz göre göre sürüklenmektedir. Hidayet ise çocuklarıyla giriştiği savaşta bu kez açıkça bir ihanetle yüzleşir. Bu ihanet onu, geri dönüşü olmayan kararların eşiğine getirir. Asya dahil, herkes için yeni planlar yapmaya başlar.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Bereketli Topraklar

Adana'nın bereketli toprakları, yıllardır süren bir sessiz savaşın gölgesindedir. Bölgenin iki köklü ailesi Bereketoğulları ve Karahanlılar bir zamanlar kanla çizilen sınırlarını korumak için suskunluğa gömülmüştür. Ancak bu sessizliğin bozulması an meselesidir. Bu düzene karşı dimdik duran Ömer Bereketoğlu, ailesinin mirasını ve toprağın onurunu korumak için mücadele eder. Fakat Adana'ya yeni tayini çıkan idealist savcı Nevin'in gelişiyle birlikte tüm dengeler değişir. Bölgenin kendi yazılı olmayan kurallarından rahatsız olan Nevin, güçlü ailelerin kurduğu çarpık düzeni tehdit eder. Karahanlı cephesinde ise yıllardır bastırılmış bir öfke yeniden uyanır.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Çarpıntı

Aras, ağır darp edilmiş halde Alkan Konağı'nın kapısına bırakılırken evde büyük bir panik yaşanır. Metin ve Reyhan ise Aslı'nın ortadan kaybolduğunu öğrenir. Reyhan'ın suçluluk duygusu büyürken Hülya tamamen yıkılır; Aslı'nın başına ne geldiğini bilmemek, hem Aras'ı hem de iki kadını tüketir. Bu süreçte Aslı, Serkan'ın insafına kalmıştır. Serkan, onu ıssız bir yere götürerek tehdit eder; amacı açıktır: Aslı'yı kendisiyle evlenmeye mecbur bırakmak. Aslı eve geri getirildiğinde ise konakta nefesler tutulur. Aras, ölümden döndüğü halde Aslı'nın başına gelenlerin ardından Serkan'dan intikam almak için yemin eder. Reyhan ise Halit'in kurduğu oyunun giderek kontrolden çıktığını fark eder. Tam bu noktada Halit, çok daha büyük bir hamle yaparak herkesi şoke eden teklifi ortaya koyar.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 02:30

MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye'de bu akşam takım kaptanı belirleme oyunu oynanacak. Takım kaptanları kimler olacak? Kaptanlar takımlarına hangi yarışmacıları seçecek?