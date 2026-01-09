MAGAZİN

Ülkeye döner dönmez gözaltına alınmıştı! Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu test sonucu ortaya çıktı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı ülkeye döner dönmez gözaltına alınmıştı. Şeyma Subaşı savcılığa verdiği ifadenin ardından 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'adli kontrol kararı' ile serbest bırakılmıştı. Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu test sonucu ortaya çıktı.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Şeyma Subaşı, ABD dönüşü İstanbul Havalimanı'nda İl Jandarma Komutanlığı Narkotik şube ekibi tarafından gözaltına alınmıştı.

İfade verdikten sonra yurtdışı yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakılan Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu test sonucu çıktı.

Burak Doğan'ın haberine göre; Subaşı’nın kokain kullandığı tespit edildi.

Ayrıca Kokain ve metabolitleri Benzoilekgonin ile Metilekgonin bulunduğunu ayrıca ilaç etken maddelerinden Ketamin bulunduğu tespit edildi.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI KABUL ETMİŞTİ

Ayrıca Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti.

Şeyma Subaşı
