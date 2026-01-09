Merve Taşkın ifadeye giderken yayınladı! ''Keşke evden alsalardı''

Merve Taşkın geçtiğimiz 14 Şubat'ta 400 bin TL karşılığında 14 Şubat'ta yalnız olanlara akşam yemeği teklif edip özelliklerini sıralamıştı.

Bu paylaşımı şikayet edilen fenomen gözaltına alınmış ve "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Müstehcenlik suçlamasıyla daha önce yargılanan fenomen Merve Taşkın bir kez daha ifade vermek için karakola çağırıldı. Taşkın ifade vermeye giderken yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

'KEŞKE EVDEN ALSALARDI'

Taksi içerisinden bir paylaşım yapan Taşkın paylaşımına, "Polis karakoluna ifade vermeye gidiyorum. Keşke evden almaya gelselerdi, en azından taksi parası vermezdim." notunu düştü.